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Domácí

Podivná bokovka Motoristů. Do boje o magistrát vyšlou i vládní tváře. Mají svůj plán

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus

Ministři Motoristů Petr Macinka a Boris Šťastný si na podzim odskočí z vlády také do komunální politiky. Oba budou kandidovat v pražských volbách, byť ani jeden z nich podle svých slov netouží usednout v zastupitelstvu. Jde prý hlavně o podporu stranické kandidátky, která pro vládní stranu není v Praze nejsilnější. 

Jsou sice ministry, na podzim ale budou Motoristé Petr Macinka (vpravo) a Boris Šťastný kandidovat také v pražských komunálních volbách.
Jsou sice ministry, na podzim ale budou Motoristé Petr Macinka (vpravo) a Boris Šťastný kandidovat také v pražských komunálních volbách.Foto: Úřad vlády ČR – Pavel Mikeska
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Na kandidaturu ministrů upozornil Deník N. Šéf diplomacie a předseda Motoristů Macinka bude kandidovat hned na dvou frontách. Jeho jméno se objeví na celopražské kandidátce do pražského zastupitelstva a zároveň v Praze 5.

Zatímco na magistrát má zamířit na zadní, obecně nevolitelné místo, v Praze 5 bude jeho pozice výrazně zajímavější – podle informací Deníku N má být dokonce třetí nebo čtvrtý. 

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„Je to podpora té kandidátky, nikoli ambice realizovat se v pražské komunální politice,“ vysvětlil Macinka Deníku N. Pro Echo24 pak svou kandidaturu označil za „čistě symbolickou podporu“ pražské kandidátky. 

Na magistrát přitom může Macinku teoreticky dostat kroužkování. Pokud by se mu podařilo nasbírat dost preferenčních hlasů a mandát získal, není zatím úplně jasné, zda by si ho také ponechal.

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Jeho stranický kolega Šťastný má jasno. „I kdyby mě zvolili, odstoupím,“ řekl ministr sportu Deníku N. Podobně jako Macinka bude figurovat na zadním místě pražské kandidátky.

Pro Motoristy jde tak především o jednoduchou rovnici: na volebním lístku se objeví dvě známé tváře z vlády, které mohou přitáhnout pozornost i hlasy, zatímco případné mandáty by následně připadly náhradníkům. 

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Turek si chce dát od voleb pauzu 

Motoristé přitom v Praze nesází na příliš známé tváře. Jejich kandidátkou na primátorku zůstává podnikatelka Klára Sovová, provozovatelka Luční a Labské boudy v Krkonoších. Na rozdíl od Prahy pak v Ostravě povede kandidátku poslanec Matěj Gregor, který v tamním zastupitelstvu působí už čtvrtým rokem. 

Jedna z nejvýraznějších tváří Motoristů posledních voleb ale tentokrát na kandidátce nebude. Filipa Turka, poslance a čestného prezidenta strany podle webu Echo24 už volební boj neláká. 

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„Nyní preferuji pár let klidu s čistě politickou prací,“ řekl Turek serveru. Připomněl přitom, že už dvakrát za sebou dokázal ve volbách dosáhnout podle svých slov „bezprecedentního výsledku“. 

Motoristé tak do komunálních voleb vysílají poněkud nejasnou sestavu. Podle politologa Lukáše Jelínka je účast ministrů spíš známkou personální nouze. „Slibovali nové tváře a hledali je na sociálních sítích. Marně. Takže kandidující ministři jsou jen z nouze ctnost,“ řekl Deníku N. Podle něj navíc jejich účast nemusí Motoristům v Praze výrazně pomoci a může být dokonce kontraproduktivní. 

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Motoristé nemají v hlavním městě nic jistého. V komunálních volbách před čtyřmi lety 2022 získali 2,29 procenta hlasů. Nyní je jejich značka díky účasti ve vládě výrazně známější, ale překročení pětiprocentní hranice zůstává podle dostupných průzkumů nejisté. 

O tom, kdo další se za Motoristy v komunálních volbách objeví, bude definitivně jasno nejpozději příští týden, kdy má strana představit své kandidátky. 

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