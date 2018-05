Pražská defenestrace. Vyhození místodržících z okna spustilo před 400 lety třicetiletou válku

22. květen 1618

Obava ze zatýkání a rozhodnutí k odporu

Mezi nekatolickými stavy se šíří informace, že je naplánované jejich zatýkání. Obavu má obzvláště Thurn, který předtím odmítl císařské předvolání do Vídně. Stavové se připravují na akt odporu. Thurn už ví, že konkrétní formou bude defenestrace, ale tají to. Chce postavit stavy, do té doby nepříliš jednotné, před hotovou věc a vzít jim možnost váhání a volby.