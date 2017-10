Paroubek se vrací do ČSSD. Pražská sociální demokracie souhlasila s jeho znovupřijetím

před 1 hodinou

Jiří Paroubek se definitivně vrátil do sociální demokracie. S jeho opětovným vstupem do strany v pondělí souhlasil krajský výbor pražské ČSSD. Letos v červnu přitom pražská organizace strany Paroubkovo členství zamítla. Poslanec a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek uvedl, že nechtěl před volbami zasahovat do kampaně, nyní však nikomu v členství bránit nechce. S jeho členstvím nyní ještě musí vyslovit souhlas jeho původně domovská organizace v Praze 5 a rovněž středočeská ČSSD.

Praha - Krajský výkonný výbor pražské ČSSD v pondělí souhlasil s opětovným vstupem bývalého premiéra a někdejšího předsedy sociálních demokratů Jiřího Paroubka do strany. Řekl to poslanec a náměstek primátorky hlavního města Petr Dolínek. Paroubek k nám patří. A nabídl bych členství i Rathovi, tvrdí Semerád, který dostal do potíží ČSSD číst článek Paroubek k přijetí do sociální demokracie potřebuje ještě souhlas organizací ČSSD v Praze 5 a Středočeském kraji. Pražská ČSSD se letos v červnu vyslovila proti Paroubkovu návratu do strany. Z ČSSD Paroubek vystoupil v říjnu 2011 a založil stranu Národní socialisté - levice 21. století (LEV 21), která ve volbách neuspěla. "V předvolební kampani mi nepřišlo vhodné do ní zasahovat tím, že budeme mluvit o bývalém předsedovi. Teď je situace jiná a nemá smysl bránit někomu, kdo chce vstoupit do strany," řekl Dolínek. Paroubek ze strany odešel, nebyl vyloučen, také proto prý není s jeho možným znovupřijetím potíž. Krajský výkonný výbor o možném Paroubkově návratu jednal již letos v červnu, kdy jej odmítl. Se vstupem tehdy nesouhlasil ani jeden člen pražského vedení strany. Proti přijetí zvedlo ruku 12 členů výboru, pět se zdrželo a pro nebyl nikdo. Pondělní usnesení pražské ČSSD bývalému předsedovi strany a premiérovi ale nestačí. Se vstupem musí ještě souhlasit jeho původně domovská organizace v Praze 5 a rovněž středočeská ČSSD, kde si v Cerhenicích na Kolínsku podal přihlášku do strany. Sešup ČSSD v číslech. Za 11 let přišla o 1,36 milionu voličů, v Mostě o 86 procent číst článek Z politiky Paroubek odešel v roce 2014, když skončil v čele LEV 21. Tehdy se rozhodl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem. Paroubek, kterému bylo v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005. Byl premiérem a předsedou strany.

