Zaměstnanec magistrátu zatajil trest za vydírání. Není lepší právník než ten s podmínkou, brání se

před 1 hodinou

Ještě jako policista z odboru hospodářské kriminality pomáhal Petr Peltrám v Praze s vymáháním dluhů svým známým: dlužníkům hrozil, že skončí ve vězení. Poté, co jej kvůli tomu od policie propustili, přihlásil se do výběrového řízení na post právníka pražského magistrátu a uspěl. I přes pravomocný verdikt soudu, který jej uznal vinným z vydírání a zneužití pravomoci, tam pracuje dál - svoje odsouzení totiž utajil. A doufá, že si jej na magistrátu i nadále nechají. "Kdo by mohl být lepší právník než ten s podmínkou? Já si nemůžu dovolit vůbec nic, protože bych za cokoliv mohl skončit v kriminále," dodává, i když připouští i variantu, že bude muset odejít.

Praha - Už před dvěma měsíci poslal soud podmíněně do vězení právníka pražského magistrátu Petra Peltráma. Podle pravomocného verdiktu se ještě jako policista dopustil v několika případech vydírání a zneužití pravomoci veřejného činitele. Pomáhal svým známým s vymáháním dluhů. A to například tak, že si dlužníky zval na policii a vyhrožoval jim, že proti nim zahájí trestní stíhání, pokud nezaplatí. Soud mu za to udělil dvouletý podmíněný trest.

I když předpokladem pro jeho pracovní zařazení na magistrátu je čistý trestní rejstřík, Peltrám na pozici právníka pracuje i nadále. Před svými kolegy i nadřízenými totiž pravomocné odsouzení utajil. "Dosud jsme o pravomocném verdiktu nevěděli," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman, podle něhož to úřad začne okamžitě řešit.

"Nevím, že by mi nějaká norma ukládala o tom informovat," reagoval Peltrám s tím, že stejně zatím ani nedostal písemný rozsudek. Ten přitom Městský soud v Praze vyhotovil ještě v lednu a již před dvěma měsíci mu jej předal k odeslání.

Místo úplatku vydírání

Pětačtyřicetiletého Peltráma začala sledovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) koncem roku roku 2013 pro podezření, že za úplatek ve výši 150 tisíc korun zařídí spolu se svojí kolegyní, aby s obviněním a ve vazbě skončila jedna žena.

Inspektoři GIBS nasadili odposlechy a zjistili ještě další podezřelé případy. Minimálně ve dvou z nich pomáhal svým známým - Miroslavu Šreplovi a Petru Zedníčkovi - při vymáhání dluhů. Dlužníky si lustroval v policejní databázi a hrozil jim stíháním, pokud dluh nezaplatí.

Zatímco v prvním bodě úplatkářství soud Peltráma osvobodil především pro nevěrohodnost svědků, ve zbylých dvou případech ho uznal vinným z vydírání a zneužití pravomoci.

Zaplať, nebudeš stíhán

Sám Peltrám popírá, že by někoho vydíral či zneužil svoji pravomoc. "Ale v některých situacích jsem mohl postupovat jinak," připouští. "Nechtěl jsem nikoho poškodit," dodal. Podle svých slov se snažil, aby vše dopadlo smírně.

Podle něj oba muži byli dlužníci a dopouštěli se trestného činu. V případě, že by na ně hned založil spis, skončili by s největší pravděpodobností ve vězení. A tím, že se jim snažil domluvit, aby dobrovolně spláceli, se snažil oběma stranám pomoci. Dlužníkům, aby se vyhnuli vězení, a věřitelům, aby dostali své peníze.

Soud ale jeho verze nepřesvědčila. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Markéta Polanecká jej loni v září poslala podmíněně do vězení. A současně mu na tři roky zakázala působit v ozbrojených složkách. Podle ní stály za Peltrámovým činem velké dluhy.

"Byl v situaci člověka, který téměř nepřetržitě, každodenně a zejména bez výrazné šance na reálný úspěch bez překročení zákona řešil své a rodinné dluhy, nesplacené půjčky a přestal zcela rozlišovat, co je a není zákonné," uvedla Polanecká s poukazem na zaznamenané odposlechy. V prvním případě totiž podle ní Peltrám doufal, že mu Šrepl, kterému sám dlužil, počká se splacením dluhu či jej dokonce sníží, u Zedníčka pak zase, že mu dá za pomoc odměnu zhruba 40 tisíc korun.

Peltrám se proti rozsudku odvolal, ale marně. "Rozsudek je pravomocný, odvolací soud v polovině ledna odvolání zamítl," uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Nejlepší právník? Ten odsouzený

Peltráma kvůli obvinění již v lednu 2015 propustili od policie. Počátkem roku 2016 se přihlásil do výběrového řízení na právníka magistrátu, ve kterém uspěl. "Nastoupil 2. dubna 2016 poté, co v souladu se zákonem řádně prošel výběrovým řízením. Jednou z podmínek výběrového řízení je podle zákona i trestní bezúhonnost," uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Podle něj budou případ řešit "v souladu s pracovněprávními předpisy." Zda to ale znamená pro Peltráma propuštění, výslovně neuvedl.

Sám Peltrám přitom doufá, že jej magistrát nepropustí. I když podmínkou výběrového řízení byl čistý trestní rejstřík (a ten v době nástupu loni v dubnu ještě měl), zákon podle něj už tak přesně neřeší to, když je odsouzen až později. A nechává tyto případy na jednotlivém zvážení.

"Pokud budou mít pocit, že dělám svoji práci dobře, mohou si mě nechat," doufá. "Kdo by mohl být lepší právník než ten s podmínkou? Já si nemůžu dovolit vůbec nic, protože bych za cokoliv mohl skončit v kriminále," dodává, i když připouští, že je smířen s variantou, že bude muset odejít. Proti nespravedlivému rozsudku je ale prý připraven dál bojovat a podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

autor: Marek Pokorný

