Pravicová trojkoalice ukázala předvolební heslo. Jdeme do toho spolu, hlásí

Zástupci trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se snaží reagovat na vzrůstající preference konkurenčního bloku Piráti a STAN, kteří chtějí jít do voleb společně. Šéfové všech tří stran proto ve středu před polednem představili program a hesla, s kterými chtějí získat co nejvíce voličů a porazit nejen Piráty se STAN, ale především hnutí ANO Andreje Babiše.

Ještě před několika týdny občanští demokraté doufali, že vytvoří volební koalici s TOP 09, KDU-ČSL a Starosty a nezávislými, a tak zvýší své naděje na to, aby předseda ODS Petr Fiala stanul v čele příští vlády po Andreji Babišovi. Jenže Starostové se rozhodli pro volební koalici s Piráty a co víc, tato koalice podle posledních průzkumů veřejného mínění získává značné množství příznivců. A k tomu pořádá pravidelné tiskové konference, na kterých informuje, co pro voliče chystá.

Bylo proto jen otázkou času, kdy trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL bude reagovat na tento pro ni nepříznivý vývoj a přijde s vlastní "taktikou", jak a čím chce ona získat voliče.

"Naše země moc potřebuje změnu. Jsme přesvědčeni, že spolu dokážeme zemi nabídnout lepší řešení," začal Fiala s tím, že trojkoalice se dohodla na základním programu. "Chceme, aby lidé věděli, že neoslabujeme v ničem, na co naši voliči spoléhají. Nespojili jsme se proti někomu, ale pro něco. Pro svobodu, demokracii, příslušnost k Západu. Ale také pro fungující stát," pokračoval a ukázal hlavní heslo koalice: Spolu.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka tvrdí, že trojkoalice chce budovat zemi, která bude vycházet z křesťansko-židovských základů. "Chceme posilovat postavení v Evropské unii a NATO. Jsme připraveni odpracovat důležité změny, které se odkládají," avizoval Jurečka a vzpomněl například důchodovou reformu.

Šéfka TOP 09 nejvíce ze všeho vyzývala veřejnost ke spolupráci s trojkoalicí. "Štve nás, že hlavní je zájem velkých hráčů, ne nás občanů. Všechny vyzývám, abychom se spojili a vy jste šli do toho s námi," oznámila Adamová a vyzvala lidi, aby posílali trojkoalici vzkazy na nově vytvořenou webovou stránku pojdtesnami.cz.

"Můžete posílat i peníze, každá stokoruna pomůže. Nejsme žádní oligarchové. Nejsme hnutí, které vám bude mazat med kolem úst. Jdeme do toho spolu, abychom byli jediná varianta pro středopravé voliče. Jdeme do toho spolu nejenom my tři, ale všichni, kterým na to záleží," podotkla.

Fiala: Myslím, že se vám výsledek bude líbit

Že se něco chystá, bylo zjevné už v minulých dnech, kdy předsedové zmiňovaných stran dávali najevo, že se setkávají.

"Dnes jsme měli v Brně pracovní jednání. Spolupráce je hodně o respektu a vůli dokázat najít společné řešení v mnoha oblastech. Věřím, že v brzké době budeme moci již některé konkrétní věci představit i vám," oznamoval například šéf lidovců Marian Jurečka.

"Věřte mi nebo ne, ale raději věřte. Jednání o volební koalici ODS, KDU-ČSL, TOP 09 jsou nejen intenzivní, ale hlavně dobrá. Máme společný cíl, vzájemný respekt, u rozporů vůli hledat řešení. Bavíme se normálně, otevřeně, lidsky pěkně. Myslím, že se vám výsledek bude líbit," přidával se Fiala.

Trojkoalice se musí snažit o to více, že v naprosto zásadním hlasování o daňovém balíčku před několika dny nevystupovala společně. Zatímco například ODS dávala najevo, že balíček je pro Česko dobrý, zbývající dvě strany byly přinejmenším v rozpacích. Jejich zástupcům se postup ODS, která hlasovala pro balíček s hnutím ANO, nijak nelíbil. Volili ale spíše diplomatická slova.

