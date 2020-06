"Pravda" o koronaviru? Výroky Pekové jsou neověřené a manipulativní, říká vědec

Molekulární bioložka Soňa Peková se proslavila svými výroky o tom, že nový typ koronaviru je uměle vytvořený a pochází z laboratoře. Reportérka Aktuálně.cz se vydala zjistit, jaký pohled na původ a chování viru zastávají ostatní odborníci. Mohou za vznikem nového typu koronaviru stát genetičtí teroristé? Podívejte se na video s molekulárním genetikem Janem Pačesem z Akademie věd České republiky.

"Je to úplně typický koronavirus. Má přesně ty samé geny jako každý jiný koronavirus. Žádná specifická oblast tam není. Nebo taková, kterou bychom nikdy nikdo neviděl," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. V dostupných studiích z celého světa zatím nezaznamenal žádnou neobvyklou vlastnost, která by poukazovala na to, že by nový typ koronaviru byl uměle vytvořený.

Jeho vyšší míra infekčnosti či snadné šíření podle něj není překvapivé a odpovídá běžnému chování virů. "Když dojde k takovéhle expanzi viru, který způsobí epidemii, tak je samozřejmé, že najdeme virus, který je velmi infekční a dobře se šíří. Když epidemii způsobil, tak takový musí být," uvádí molekulární genetik.

Pačes připouští, že nový typ koronaviru způsobuje velké množství příznaků, které například u běžné chřipky nejsou obvyklé. Nicméně na základě svých pozorování tvrdí, že se ve viru vyvinulo malé místo, takzvaná polybazická oblast, která je za to zodpovědná. Podle něj ale není ničím zvláštní a může se objevovat i u jiných typů virů. "Virus umí vstoupit do mnoha buněk a v nich je všechno připraveno na to, aby se tam dobře množil. Proto napadá více tkání a způsobuje větší množství příznaků," uvádí.

Pačes je přesvědčený, že v případě nového typu koronaviru se nejedná o náhodný únik z laboratoře ani genetický terorismus. "Pokud vím, tak žádný případ, že by někdo se zlým úmyslem vyrobil organismus, který škodí, a někde ho vypustil, zdokumentovaný není. Nebo o tom nevím," uvádí. Vedle toho také zdůrazňuje, že vytvoření umělých organismů není tak jednoduché. "Pro teroristu je jednodušší si vyrobit bombu než geneticky modifikovaný organismus," dodává.

Druhou vlnu epidemie, kterou někteří odborníci na podzim očekávají (a naopak Peková ji nepředpokládá s tím, že virus do půl roku zmizí), Pačes nevylučuje. "Je lépe se na to připravit, počítat s tím a pak být spokojený, že se to nestalo," uvádí. Podle něj může k opětovnému rozšíření viru dojít i kvůli nízké promořenosti obyvatelstva.