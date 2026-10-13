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Prahu 6 povede dosavadní koalice, strany podepsaly memorandum o spolupráci

ČTK
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Prahu 6 povede dosavadní koalice STAN, ODS a KDU-ČSL a Prahy 6 sobě s podporou Zelených, starostou se stane Petr Prokop (STAN). Zástupci stran v úterý podepsali memorandum o koaliční spolupráci. Rozdělení gescí a funkcí ještě musí strany potvrdit koaliční smlouvou, kterou chtějí podepsat do začátku listopadu. Rada městské části zůstane devítičlenná.

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Budoucí starosta Prahy 6 Petr Prokop (uprostřed) hovoří na tiskové konferenci pražského STAN po prvním zasedání nově zvoleného zastupitelského klubu, 11. října 2026, Praha.Foto: CTK – Šimánek Vít
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Statutární místostarostkou městské části bude Mariana Čapková (Praha 6 sobě). Dalšími místostarosty budou dosavadní starosta Jakub Stárek a Václav Kožený (oba ODS), Petr Palacký (Zelení) a Jan Lacina (STAN).

Ve volbách zvítězil STAN se ziskem 12 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, druhá Praha 6 sobě a třetí koalice ODS a KDU-ČSL získaly po deseti křeslech.

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