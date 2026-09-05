S prezidentem v čele. Ulicemi Prahy projela kolona osmi set harleyů

Prahou v sobotu dopoledne projela kolona 800 motocyklů Harley-Davidson a dalších značek při příležitosti posledního ročníku akce Prague Harley Days. Do spanilé jízdy se zapojil i prezident Petr Pavel, který patří mezi vášnivé motorkáře.
Účastníci akce se na motorkách začali řadit ráno v dolní části pražského Výstaviště, odkud v 10:30 vyrazili na pražskou magistrálu, přes Nuselský most na Pražského povstání, potom na nábřeží a zpět na Výstaviště. Vyjížďka trvala zhruba hodinu, dohlíželi na ni policisté. Jízdu podle policie neprovázely žádné komplikace.
„Cílem této spanilé jízdy je si to strašně užít, ukázat, že na motorkách jezdí úplně normální, fajn lidi, pozvat do ní jezdce jiných značek, než je Harley, aby pak včas přesedli a dostali rozum. A zároveň trochu pobavit Pražany, ne ty, co pospíchají, ale ty, co přijdou zamávat a vyfotit si to,“ řekl před začátkem jízdy pořadatel Jaroslav Vavřina z Harley-Davidson Praha.
Prezident Pavel před odjezdem řekl novinářům, že se na spanilou jízdu těší zejména kvůli atmosféře. „Tady se člověk moc nesveze, to je opravdu spíše jenom o té atmosféře. Ale pak se těším na celý ten program, na lidi tady, protože tady je vždycky atmosféra velice uvolněná a fajn,“ řekl Pavel. Pochvaloval si i sobotní slunečné počasí.
Na Výstaviště Pavel dorazil zhruba 20 minut před startem jízdy, zdravil se s motorkáři a povídal si s nimi o strojích, na kterých jezdí. Manželka prezidenta Eva Pavlová se jízdy nezúčastnila, přidá se ale na odpolední program, řekl prezident.
Trasa jízdy je letos stejná jako loni. Motorkáři dříve jezdili i přes Václavské náměstí, kvůli opravám a rekonstrukcím musí ale náměstí objíždět. V koloně byli nejen motorkáři z Česka, ale i ze zahraničí.
Akce Prague Harley Days se letos koná počtrnácté a naposledy. „V nejlepším se má přestat,“ řekl Vavřina. Zmínil, že akce končí i z ekonomických důvodů. „Je to škoda, samozřejmě, je nám to taky líto, ale musí přijít mladší, větší sekáči a přijdou,“ dodal.
Akce je letos dvoudenní, program začal v pátek. Součástí je i výstava motocyklů Harley-Davidson nebo soutěž přestaveb. Jednou z letošních atrakcí je například skok na dvěstěkilogramovém motocyklu Harley-Davidson Sportster Forty-Eight v rámci FMX show, který předvede francouzský jezdec Julien Mannon.
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