Prahou protančil průvod majálesu, vyvrcholí festivalem na Letňanech

Centrem Prahy prošel v pátek dopoledne průvod studentského festivalu Pražský majáles, který se letos koná podvacáté. Zúčastnilo se ho podle policejních odhadů asi 500 lidí, které doprovázely alegorické vozy ozdobeny do barev čtyř pražských univerzit. Jednodenní festival vrcholí v Letňanech, kde zahraje několik kapel a večer bude zvolen král a královna majálesu.
Účastníci průvodu se sešli ráno na pražské náplavce, kde ozdobili vozy univerzit a přestřihli majálesovou pásku. Na pochod se vydali v kostýmech a s transparenty nebo podobiznami svých kandidátů na krále a královnu Pražského majálesu krátce před 9:30. Průvod prošel ulicemi podél Vltavy na Strossmayerovo náměstí, odkud se lidé přesouvali do Letňan.
Studenti v průvodu tančili na hudbu kapel Vypsaná fixa, Chinaski, Grey256 a Refew a skandovali hesla svých univerzit. Průvod vedl vůz soukromé školy Ambis zdobený zeleno-stříbrnými balonky. Následovali červeně odění studenti Karlovy univerzity a studenti Policejní akademie, z nichž někteří byli převlečeni za policisty. Průvod uzavíral zeleně zdobený vůz České zemědělské univerzity. Přítomní byli ale i studenti mimopražských univerzit, konkrétně z brněnské Masarykovy a Mendelovy univerzity.
V Letňanech vystoupí další kapely jako Horkýže Slíže, Rudimental nebo zpěváci Ben Cristovao a Jiří Korn. Vstupenky na festival jsou pro studenty se slevou, základní vstupné pro ty, kteří nestudují, stojí přes 1100 korun.
Další podobná akce, Studentský majáles, který se každoročně konal 1. května v kampusu Hybernská, se letos poprvé uskuteční o týden později 8. května, uvedli organizátoři Studentského majálesu na Facebooku.
Tradice majálesů, které se konají i v jiných městech, v Česku ochabovala po druhé světové válce, komunisté se v poválečných letech snažili studentské slavnosti proměnit v organizovanou svazáckou manifestaci po vzoru prvomájových politických průvodů. Původní duch akce se postupně navracel po pádu Stalinova kultu v roce 1956. Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964. O rok později se v Praze uskutečnila zřejmě nejznámější majálesová slavnost, když byl králem zvolen americký básník a představitel beatnického hnutí Allen Ginsberg. Tradici majálesů přerušila normalizace, studenti akce obnovili v roce 1990.
ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně
Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.
„Nedej náckům šanci!“ Centrem Prahy se vydal prvomájový pochod proti fašismu
Několik stovek lidí v pátek zhruba půl hodiny po poledni vyšlo ze Střeleckého ostrova na prvomájový pochod proti fašismu. Trasa vede přes Národní třídu či Jungmannovu ulici na Rašínovo nábřeží a následně na Smíchov do klubu Subzero, kde se koná festival AFA fest. Na akci dohlíží policie i antikonfliktní týmy.
Talankinův Oscar se ztratil, když s ním režiséra v USA nepustili do letadla
Ruský režisér Pavel Talankin postrádá svou sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště Johna F. Kennedyho zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se už ale Oscar nenašel, informovala stanice BBC.
Trump se opět pustil do spojenců, zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska
Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci na pátek to uvedla agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu. Trump dlouhodobě kritizuje evropské členy NATO včetně Itálie, Španělska a Německa, že odmítají podpořit americkou-izraelskou válku proti Íránu a že nedostatečně investují do obrany.
Od čekání k dominanci. Příběh slávistického návratu na špičku
Fotbalová Slavia se po dlouhém čekání právě před 30 lety vrátila na piedestal českého fotbalu, překonala krize a v posledních letech znovu patří mezi nejlepší týmy české ligy.