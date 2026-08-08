Prahou prošly desítky tisíc lidí, aby vyjádřily podporu právům sexuálních menšin

Prahou v sobotu prošly desítky tisíc lidí v barevném oblečení s duhovými doplňky, aby vyjádřily podporu komunitě leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+). Na Štvanici, kde průvod končil, byl naplánovaný program až do večerních hodin.
I kvůli nedávném útoku na podobnou akci v Berlíně na pražský průvod dohlížely stovky policistů a antikonfliktní tým. Zhruba kolem 14:30 došel na Štvanici celý průvod, trval přes dvě hodiny. Policisté následně na síti X uvedli, že opět zprovozňují všechny komunikace. Dočasně uzavřeli například část magistrály u Hlávkova mostu.
Lidé se začali scházet již po 10:00 a pět minut před polednem drželi minutu ticha za oběti červencového útoku v Berlíně. Tam koncem července najel útočník při akci na podporu práv komunity LGBT+ do davu lidí, jeden člověk zemřel a tři desítky lidí utrpěly zranění.
Organizátoři očekávali, že se letos pražské akce zúčastní okolo 45 000 lidí, podobně jako loni. Podle odhadu zpravodajek ČTK šly v průvodu desítky tisíc lidí.
Policie po 14:00 na síti X uvedla, že uzavřela kvůli průvodu pražskou magistrálu u Hlávkova mostu ve směru na Prahu 7, auta odkláněla na Karlín. Před 15:00 policisté sdělili, že dopravu opět uvolňují.
Kromě barevného oblečení měli někteří lidé, kteří šli v průvodu, také barevné líčení nebo balonky, většinou s duhovou tematikou. Někteří přinesli i bannery s různými nápisy, objevilo se například sdělení Less judgment, more love, tedy méně odsuzování, více lásky.
V davu se objevily rovněž vlajky různých států, například Ukrajiny, Kanady, Švédska, Finska, Dánska, nebo Izraele, Palestiny a Česka. Vepředu průvodu šli bubeníci, lidé po cestě tancovali a zpívali. Mezi účastníky byly i malé děti, některé mladší členy LGBT+ komunity přišli podpořit rodiče. Jeden z bannerů říkal „každé dítě si zaslouží být samo sebou“.
Podle zpravodajek byli u průvodu i lidé, kteří na účastníky festivalu pokřikovali, že je Bůh bude soudit. Odpůrce hlídali policisté. V Havířské ulici pak stáli protestující na podporu Palestiny.
Ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová ČTK před začátkem průvodu řekla, že důležitost letošního ročníku festivalu je umocněná útokem na podobnou akci v Berlíně. Nenávist podle Fröhlichové nezačíná u fyzických útoků, ale u slov a projevů nenávisti. Cílem festivalu na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) je podle ní přiblížit lidem LGBT+ témata, jak se této komunitě v Česku žije a že stále čeká na narovnání svých práv.
Server e15.cz v pátek upozornil na to, že firemní podpora Prague Pride letos klesla oproti roku 2024 přibližně o milion korun a festival v tomto roce poprvé po letech nezískal záštitu žádného člena vlády. V porovnání s loňskem podpora klesla podle ředitelky zhruba o půl milionu. „Vnímáme to se smutkem, se znepokojením. Vysvětluji si to tak, že pokles je součástí globálního trendu, kde firmy ustupují od podpory Pride festivalů i v souvislosti s vývojem politické situace,“ řekla dnes v reakci Fröhlichová.
Podle stránek festivalu je jedním z partnerů festivalu ministerstvo kultury, záštitu poskytli například pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS), vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) či náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti). Podle Fröhlichové pokles záštity zrcadlí přístup současné politické reprezentace ke queer lidem. „Zdá se, že jsou jim pravděpodobně lhostejní,“ uvedla. Výpadek podpory vedl letos festival k zavedení takzvaného dobrovolného vstupného ve výši 200 korun.
Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců, v dalších letech protestní akce postupně slábly.
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