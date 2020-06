Koně do Prahy patřili odjakživa, ohrazují se fiakristé. Pospíšil je navrhuje zakázat

Kateřina Hlaváčková, Zuzana Zavadilová

Cech fiakristů a povozníků Čech a Moravy nesouhlasí s plánem vedení Prahy omezit koňské povozy v centru metropole. S návrhem přišel Jiří Pospíšil, šéf pražské organizace TOP 09, která je součástí vládnoucí koalice. Debata magistrátu s odborníky i fiakristy by se měla odehrát už příští týden. Podle fiakristů kritizuje Pospíšil věci, které nejsou pravdivé. A zastal se jich i svaz chovatelů koní.

"Koně byli stvořeni jako pomocníci při práci pro člověka, ať už orali na poli nebo vozili člověka v kočáře. V hlavním městě Praze jezdily koňské povozy od nepaměti a byly součástí a koloritem města," napsal předseda cechu Josef Kočovský v otevřeném dopise, který adresoval primátorovi města Zdeňku Hřibovi i dalším starostům, místostarostům a radním města Prahy.

Kampaň proti koňským povozům v Praze iniciuje zastupitel města Prahy Jiří Pospíšil (TOP 09). "Domnívám se, že tato živnost by se zde neměla provozovat. Koně jsou vystresované, trpí hlukem z dopravy, smogem. Vůči těm zvířatům je to zkrátka neetické," prohlásil pro Blesk.cz.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz už se ale vyjadřoval opatrněji. "O tématu teprve začínáme mluvit. Odborníci ale dlouhodobě poukazují na to, že je tahle služba pro koně v centru města nevhodná. Chci být korektní i vůči druhé straně, až si ji vyslechnu, řeknu teprve svůj názor," prohlásil. Příští týden se má potkat s aktivisty, fiakristy i odborníky.

Pospíšil argumentuje také tím, že koňské povozy blokují dopravu v centru. V tom mu přisvědčuje radní Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš (ODS). Podle něj více koňských povozů za sebou zpomaluje dopravní provoz.

"Je pražskou specialitou, že se u nás zajímavé turistické atrakce jako koňské povozy, pivní kola nebo historická auta mění v davovost," řekl Aktuálně.cz. Vysvětluje, že nechce regulovat, ale spíše nastavit správné podmínky. "Protože když se neurčí potřebné limity, točíme se v bludném kruhu," dodává Bureš.

Tvrdí také, že mu lidé každý měsíc píšou několik mailů především kvůli ulici Dlouhá, kde při čekání na semaforu cítí zápach. Podle Kočovského jsou ale povozy vybaveny plachetkami, které "koňské kobližky" zachytí.

"Je možné se o tom přesvědčit osobně na Staroměstském náměstí. Plachetky jsou náš český vynález a kladně je hodnotí turisté z různých koutů světa. Ne jednou se dočkáme pochvaly, že se snažíme město udržovat čisté. Z Prahy se plachetky mimo jiné rozšířily i do ostatních destinací v Evropě," tvrdí povozník.

Podle radního Bureše ale toto zařízení není dokonalé. "Koně sice vybaveni jsou, síťka ale moč nezachytí. Po cestě domů si navíc občas uleví i mimo své trasy," argumentuje Bureš.

Gumové podkovy, napájení z hydrantu a střídání koní

Fiakristé se v otevřeném dopise ohradili i proti dalším argumentům, které míří zejména na to, že vození turistů v Praze je týrání koňů. "Koně ve městě pracují po dlouhé odmlce komunistické éry, od roku 1989. Podnikání v tomto směru je jako každé jiné," míní předseda cechu Josef Kočovský.

Koně jsou napájeni z hydrantu, který slouží i k pravidelnému umývání cest. Pohybu po pražských silnicích jsou podle Cechu fiakristů koně uzpůsobeni, mají speciální ortopedické podkovy, a proto po hladkém dláždění nekloužou.

Proti argumentu zastupitele Jiřího Pospíšila, že povozy využívají především turisté z Číny a Ruska, se předseda ohrazuje s tím, že služby lákají i Čechy. Koně podle něj nejsou zatěžovaní, pracují šest hodin denně, přičemž se pravidelně střídají. Spřežení jezdí maximálně pětkrát denně, pokaždé s nejvýše pěti cestujícími.

Jsou nejlepší v EU, tvrdí veterinář

Asociace svazu chovatelů koní podporuje vyjádření Kočovského. Podle prezidenta asociace a veterináře Jaroslava Dražana je pražský cech fiakristů z hlediska zabezpečení a ochrany zvířat nejlepší v Evropské unii. "Na Staroměstském náměstí a v okolí jsou nejlépe obstaraní koně, protože ti, co o ně pečují, jsou staří zkušení koňáci,"uvedl pro Aktuálně.cz Dražan.

Dražan argumentuje i tím, že provoz pražské jízdní policie problémem není. "Blíží se to tomu, že nám úplně zakážou používat hospodářská zvířata," míní Dražan. Reagoval také na argumenty týkající se nevhodnosti prostředí pro koně. "Člověk je na kozlíku s koněm a taky mu smog nevadí. Vozka trpí čtyřicetistupňová vedra v cylindru a saku, kdežto kůň je zvyklý," dodal prezident asociace.

Podle cechu jsou zvířata pravidelně prohlížena veterinárním lékařem. "Pro kočí, kteří jsou většinou majitelé, jsou koně životní ‘parťáci’. Byli svými předky vychováni k lásce a úctě ke každému živému tvorovi," vysvětluje předseda cechu, proč by kočí koním neubližovali. Zmiňuje také, že pokud bude provoz kočárů v centru Prahy zakázán, mohli by kočí přijít o práci. Koně by museli prodat, nebo utratit na jatkách.

Takovým případům by se však rád vyhnul i zastupitel Jiří Pospíšil. "Je naprosto nepřijatelné, aby se koně museli utratit. Klíčové a primární pro mě je, jestli aktivisté a ochránci mají představu o tom, co se s koňmi stane," uvedl Pospíšil. Podle informací serveru Blesk.cz by pak raději přistoupil na pozvolný zákaz, který by umožnil některým koním dosloužit. Noví už by ale přibývat nemohli.