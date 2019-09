Praha zrušila tendr na opravu Lapidária na Výstavišti. Cena neodpovídá době, tvrdí

Praha odložila opravu a přístavbu budovy Lapidária na Výstavišti, kam minulé vedení magistrátu chtělo umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Radní v pondělí rozhodli o zrušení tendru na rekonstrukci. Podle schváleného materiálu je důvodem růst cen stavebních prací, kvůli kterým už není zadání zakázky aktuální. Zatím není jasné, jak bude město ohledně opravy historické budovy dále postupovat.

Rekonstrukci a stavbu nové budovy schválili zastupitelé loni, město poté v srpnu zveřejnilo tzv. předběžné oznámení k zakázce, které slouží pro informování případných zájemců o tendru. Samotnou zakázku od té doby město nevypsalo a už tak neučiní. Odhadovaná hodnota zakázky podle oznámení měla činit 580 milionů korun.

"Rekonstrukce Lapidária bude předmětem dalších jednání," píše se ve schváleném dokumentu. Podle vedení města by se s ohledem na růst cen muselo zadání zakázky výrazně přepracovat. Problémem je také fakt, že na budovu navazuje objekt využívaný společností Mořský svět, který má být podle aktuálního projektu zbourán. Firmě však skončí výpovědní doba nájmu až ke konci června roku 2021.

Lapidárium se nachází za hlavním vstupem na Výstaviště. Jde o jeden z původních pavilonů jubilejní výstavy z roku 1891, který je nyní v dezolátním stavu. První exponáty v něm byly instalovány sedm let po Jubilejní výstavě a sbírka byla poprvé představena veřejnosti v roce 1905. Kvůli havarijnímu stavu byla budova mezi lety 1967 a 1993 uzavřena.

Kam s epopejí

Budova Lapidária je další z řady opuštěných plánů, kam umístit Muchův slavný cyklus. Dříve město plánovalo stavbu samostatné budovy, a to na Letné za ministerstvem vnitra nebo na Těšnově. V poslední době se vedla také diskuse o zámku na Zbraslavi a Praha 2 přišla s nápadem vystavit ji v budově nádraží Vyšehrad.

Výbor pro kulturu před časem doporučil zastupitelům umístit cyklus na zámek v Moravském Krumlově, kde obrazy byly vystaveny od 50. let do roku 2011. Měly by tam počkat do doby, než město připraví vhodnou budovu.