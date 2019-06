Konec plyšových maskotů a bublinářů. Praha mění pravidla pro pouliční umělce

Praha změní pravidla pouličního umění, takzvaného buskingu. Povolí například používání malých zesilovačů, hru na pikolu a hoboj a zvětší prostor, který budou moci umělci zabrat. Z ulic naopak budou muset zmizet lidé převlečení za plyšové postavičky nebo takzvaní bublináři. Novinářům to řekla pražská radní Hana Třeštíková (Praha Sobě). Novela vyhlášky by mohla být hotova a schválena letos na podzim. Vyhláška regulující pouliční umění platí v Praze od roku 2013 a v minulosti byla několikrát novelizována.

Jednou ze změn bude povolení malých zesilovačů. Umělci budou moci využít zesilovače s výkonem do pěti wattů. Povoleny budou některé dosud zakázané hudební nástroje. Ze seznamu těch zakázaných tak bude vyřazena pikola a hoboj a stejně tak bude možné hrát na saxofon bez dusítka.

Pouliční umělci budou moci nově zabírat při svém vystoupení dva metry čtvereční. Dosud to bylo 1,5 metru. V případě vícečlenných souborů bude moci umělecké těleso zabrat až šest metrů čtverečních. Vystoupení ale nesmí bránit vstupu do budov.

Naopak zakázána bude činnost, která způsobuje zápach nebo znečišťuje veřejná prostranství. Dovoleno tak nebude dělat bubliny nebo používat pro malbu spreje. Rovněž nebude dovoleno provozovat činnost, která narušuje estetický vzhled města. Z ulic tak zmizí obří zvířecí maskoti jako pandy či lední medvěd, které postávají nejčastěji na Můstku a na Staroměstském náměstí. "Z našeho pohledu to není umělecké vystoupení. Nechceme, aby se z centra stal zábavní park," řekla Třeštíková.

Ještě v červnu by měly k návrhu dávat připomínky městské části nebo sami buskeři. "Ideálně bych to v září chtěla dát na kulturní výbor a následně do zastupitelstva," řekla Třeštíková. Na konci října by tak mohla být novela schválena a uvedena do praxe.

Vyhláška stanovuje podmínky a místa, kde je možné busking provozovat. Zakazuje jej například na místech, kde se už koná nějaká akce. Rovněž zakazuje provozovat pouliční umění na hřbitovech, u zdravotnických zařízení, dětských hřišť a škol v době vyučování nebo u kostelů. Nezahrnuje prostor Karlova mostu, neboť podléhá vlastním pravidlům, která určují kdo a s jakou činností na něm může být.