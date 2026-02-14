Praha zažádá o stavební povolení na Vltavskou filharmonii. Náklady jdou do 12 miliard

Pražský magistrát dokončuje projektovou dokumentaci k plánované budově Vltavské filharmonie. V létě plánuje podat žádost o stavební povolení a stavba by měla začít příští rok. Řekl to primátorův náměstek Petr Hlaváček (STAN).
Město podle něj chce jednat se státem o možnosti zvýšení turistického poplatku, který by mohl pomoci s financováním výstavby.
Budova filharmonie, jejíž stavbu začal magistrát připravovat v minulém volebním období, bude umístěna poblíž stanice metra Vltavská u nábřeží. Koncem loňského roku projekt získal kladné stanovisko v procesu posouzení záměru z hlediska životního prostředí (EIA). Projektová dokumentace by podle Hlaváčka měla být hotova v dubnu a po získání potřebných stanovisek magistrát plánuje v srpnu požádat o stavební povolení.
Náklady na výstavbu jsou podle posledního odhadu 11,65 miliardy korun. Příprava se podle náměstka zatím drží dříve avizovaného harmonogramu a filharmonie by mohla být otevřena v roce 2033 v nějaké formě zkušebního provozu. Otevřená je stále otázka financování, město vyjednává o státním příspěvku. Podpora výstavby filharmonie je obsažena v programovém prohlášení současné vlády.
Hlaváček dále řekl, že město chce jednat s vládou o možnosti navýšení turistického poplatku, který je nyní v metropoli nastaven na maximální částku 50 korun na osobu a noc a k jeho dalšímu navýšení by bylo nutné upravit zákon. Případný výnos by podle náměstka mohl jít na financování filharmonie či další kulturní projekty v metropoli. Hlaváček dodal, že nynější výše poplatku je v kontextu evropských metropolí velmi nízká. Město také k financování stavby zřídilo nadační fond, do kterého můžou přispívat firmy i jednotlivci.
Filharmonie má mít tři podzemní a šest nadzemních podlaží a budou v ní tři sály - jeden velký koncertní pro asi 1800 sedících lidí, druhý komorní s 500 místy k sezení a stání a třetí multifunkční, do kterého se vejde 620 sedících nebo 1200 stojících lidí. Nové zázemí zde najde Česká filharmonie, které už technicky a kapacitně zastaralé prostory Rudolfina neumožňují plnohodnotný rozvoj, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK nebo hudební sbírky pražské knihovny.
