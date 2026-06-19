Praha zahájila stavbu druhé části metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory

V Praze tento týden se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se v pátek zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku (DPP) či stavebních firem.
Přípravné práce na nové etapě začaly v dubnu poté, co DPP podepsal smlouvu za zhruba 30 miliard korun bez DPH se sdružením vedeným firmou Subterra. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.
Stavba první části linky mezi Pankrácí a Olbrachtovou začala v roce 2022, druhý úsek měl přímo navazovat. Zpoždění nabral kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu (ÚOHS).
Nyní DPP počítá s tím, že provoz linky minimálně v úseku z Pankráce na Nové Dvory spustí v druhé polovině roku 2032. Podle náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) by podnik měl do říjnových voleb začít soutěžit pokračování linky směrem do Písnice.
Na hlavním staveništi na křižovatce ulic Libušská a Kunratická podle informací podniku tento týden začaly stavební práce na hloubení portálu přístupového tunelu pro ražbu budoucí stanice Nové Dvory. Ta začne v druhé polovině srpna.
Stavaři dále v tomto úseku stavby vyrazí tunely od Písnice až po stanici Olbrachtova a vybudují tři stanice s pracovními názvy Nádraží Krč, Nemocnice Krč a Nové Dvory.
Poté bude potřeba vybudovat ještě stanice označované jako Libuš, Písnice a Depo Písnice. Ředitel projekční firmy Metroprojekt Vladimír Seidl v pátek řekl, že společnost v květnu odevzdala dokumentaci pro stanici Libuš, takže by se teoreticky dalo stihnout ji postavit do zprovoznění první části linky. Jela by tak z Pankráce nikoliv jen na Nové Dvory, ale až do Libuše.
"Skutečně počítáme s tím, že ještě v září letošního roku bychom měli vypsat zakázku na zhotovitele, který potom dodá a vybaví stanice Libuš a Písnice. Pokud všechno půjde hladce, tak počítáme s tím, že bychom je měli uvést do provozu současně s úsekem, kde se nyní nacházíme, to znamená do konce roku 2032," upřesnil Beránek.
Druhá část linky se měla původně začít stavět v říjnu 2023, nabrala však velké zpoždění kvůli řízením u ÚOHS. "Tady se ukázalo, že neúspěšný uchazeč skutečně využije všech možných a nemožných cest, aby zabránil tomu, aby se to stalo bez něj," komentoval to v pátek předseda dozorčí rady DPP a bývalý pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti).
Dodal, že Piráti budou pravděpodobně v září navrhovat ve Sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla podobným scénářům do budoucna zabránit.
Předseda opoziční Prahy Sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr kritizoval zpoždění v přípravě stavby. "Připravenou veřejnou zakázku dostala současná koalice hotovou v mašličkách díky mé práci během minulého volebního období. Je škoda, že její dotažení pak současné koalici zabralo celé volební období," uvedl.
Zahájení stavby ocenil starosta Prahy 4 Ondřej Kubín (ODS). "Výstavba metra D je naprosto klíčovou strategickou součástí rozvoje Prahy, přínos je nejen pro obyvatele Prahy 4, ale pro celou jihovýchodní a jižní část metropole," řekl.
Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče, které nyní DPP hledá v tendru. Výsledek by měl být podle ředitele podniku Ladislava Urbánka znám v roce 2028. Vedle úseku z Pankráce do Písnice je v plánu také prodloužení linky z Pankráce na náměstí Míru a výhledově město plánuje její vedení až na náměstí Republiky.
Na úrovni vedení města se debatuje o pojmenování stanic nové linky. Magistrátní místopisná komise nedávno doporučila, aby se názvy oproti dosud pracovně používaným změnily u stanic Náměstí Bratří Synků, Olbrachtova, Nové Dvory a Písnice, a to na Nusle, Ryšánka, Tempo a Sídliště Písnice. Názvy Libuš, Nemocnice Krč, Nádraží Krč, Pankrác a Náměstí Míru mají zůstat.
Konečná stanice nové linky na jihu města je nyní označována jako Depo Písnice, o té komise zatím nerozhodla. V červenci by o názvech měla rozhodovat rada města.
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