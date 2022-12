K opoziční smlouvě Spolu a ANO v Praze chybí jeden hlas. Budu proti, varuje Marvanová

Piráti, Praha sobě i Starostové a nezávislí se vymezili vůči záměru koalice Spolu vládnout v hlavním městě menšinově. ANO nabídlo koalici podporu, ale jen do konce února. Chce, aby poté vznikla řádná rada s většinou v zastupitelstvu. Na té se strany ani dva a půl měsíce od voleb neshodly. Situaci budou řešit celostátní předsedové stran. Šéf ODS Petr Fiala řekl, že se spoluprací s ANO nesouhlasí.

Ještě minulý týden účastníci vyjednávání o podobě nového vedení hlavního města označovali společné schůzky za konstruktivní a věřili, že se dohodnou, v úterý bylo vše jinak. Piráti odmítli opustit Alianci stability s Prahou sobě a zástupci koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) oznámili, že začnou jednat o menšinové vládě. Jediný, kdo jim v tuto chvíli nabízí podporu, je hnutí ANO, o kterém přitom opakovaně prohlašovali, že s ním vládnout nechtějí.

Koalice Spolu má v plánu jednat o podpoře se všemi stranami s výjimkou SPD. Těm se ale postup pražských ODS, lidovců a TOP 09 nelíbí. Vidí za ním snahu uzavřít opoziční smlouvu, podobně jako to kdysi udělal Miloš Zeman s Václavem Klausem. "Nebudeme se účastnit žádné opoziční smlouvy. Spolu si vybralo opoziční smlouvu s ANO, je to jejich svobodné rozhodnutí. Mrzí mě to," reagoval šéf Prahy sobě Jan Čižinský. Končící primátor a lídr Pirátů Zdeněk Hřib se vyjádřil obdobně.

Poslední stranou, která se dostala do zastupitelstva, jsou Starostové. S nimi by sice Spolu sice nemělo potřebnou většinu, přesto ve spolupráci doufají. Celorepublikový výbor STAN ale v úterý také dospěl k závěru, že se jim taková nabídka nezamlouvá. "Sto procent diskutujících se vyjádřilo velmi razantně a emotivně proti jakékoliv podpoře menšinové vlády opírající se o hlasy ANO," shrnul místopředseda STAN Jan Lacina.

Závěr výboru je pouze doporučující. Konečné slovo bude mít krajský výbor strany, který se sejde příští týden. Vzhledem k tomu, že podíl na menšinové vládě v úterý odmítli všichni čelní představitelé Starostů, lze očekávat, že stanovisko krajského výboru bude stejné.

Nacher: Vládní strany se nakonec dohodnou

Předseda zastupitelského klubu ANO Patrik Nacher vzkázal, že na zastupitelstvu budou hlasovat stejně jako Spolu, ovšem jen do konce února. Do té doby by strany podle něj měly dojednat klasickou koaliční většinu. "Může to dopadnout tak, že v ní bude ANO, ale také se můžou nakonec domluvit na vládním půdorysu. To dokonce považuju i za celkem pravděpodobné, protože je možné, že Piráti budou jednat jinak, až přijdou o funkce," odhaduje Nacher. Jak budou postupovat, pokud ani na začátku března žádná další dohoda nevznikne, předjímat nechtěl.

Spolupráci Spolu a ANO ale komplikuje to, že mají v 65členném zastupitelstvu dohromady jen 33 mandátů. To znamená většinu jen o jeden hlas. Zastupitelka Hana Kordová Marvanová (za ODS) přitom už dříve avizovala, že pro takové spojení ruku nezvedne: "Taková koalice nebude, já jsem ten 33. hlas," uvedla dříve pro Seznam Zprávy. Aktuálně.cz ji požádalo o vyjádření, do vydání textu neodpověděla.

Rozhodující hlasy by tak mohli dodat už jen tři zastupitelé zvolení za SPD. S těmi sice nikdo oficiálně nejedná, ale v metropoli už SPD pomohla například ke zvolení starosty z ODS v Praze 15, kde podpořila vznik koalice ODS, TOP 09, ANO a nezávislých.

Původním cílem Spolu bylo dohodnout koalici se Starosty a Piráty. Zatímco první ze stran hned souhlasila, s druhou se shoda nalézt nepodařila. Koalice Spolu odmítla přibrat do vedení zmiňovanou Prahu sobě, což její členové zdůvodňovali například tím, že jsou si programově hodně vzdálení.

Snažili se Piráty místo toho nalákat nabídkou čtyř resortů, o které projevili během vyjednávání zájem. Piráti by získali prvního náměstka pro dopravu, inovace a smart city, radního pro oblast majetku, pro životní prostředí a pro školství a IT. Za Starosty by mohl ve funkci náměstka pro územní rozvoj pokračovat Petr Hlaváček a šest křesel včetně pozice primátora by připadly Spolu.

Z pohledu Spolu taková nabídka znamenala ústupky, protože sami velmi stáli třeba o oblast dopravy. Pro Piráty to ale bylo nepřijatelné. Vadilo jim, že Spolu trvá na většině v radě, když ve volbách získali necelých 25 procent hlasů. "S takovým výsledkem nemůžou poroučet celému městu," prohlásil Hřib.

Náměstek pro zametání silnic a úklid sněhu

Nabídka koalice Spolu totiž měla háček. Žádala pro zástupce ODS vytvoření nového postu radního pro investice, který by pod sebou měl všechny velké investiční projekty napříč resorty v hodnotě desítek miliard korun.

Podle Jany Komrskové z Pirátů by tak byl post náměstka pro dopravu najednou prakticky bezvýznamný. "V praxi by to znamenalo, že náměstek by řešil víceméně pouze zametání silnic a úklid sněhu, ale nemohl by pracovat na pokračování investic do metra D nebo stavět tramvajový okruh, který jsme slíbili voličům v programu," sdělila Komrsková.

Podle informací Aktuálně.cz na poslední schůzce vyjádřili Piráti obavu, že by kvůli tomu chyběli na fotografiích při otvírání velkých dopravních projektů, což vyjednavače ze Spolu ještě více rozladilo a už tak napjaté vztahy to ještě vyostřilo.

Situaci v hlavním městě teď budou pražští vyjednavači řešit také s předsedou ODS a premiérem Petrem Fialou, šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a šéfem lidovců Marianem Jurečkou. Pekarová Adamová Aktuálně.cz napsala, že ji mrzí, že se do vyjednávání konstruktivně nevložil předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Přitom jsme se o tom spolu opakovaně bavili. Nicméně jednání pokračují, Piráti mají příležitost dokázat, že jim nešlo jen o ně samé a podpořit menšinovou radu."

Bartoš ale za rozhodnutím pražských kolegů stojí. "Pokud se Spolu místo stabilní koalice na rozšířeném vládním půdorysu rozhodne uzavřít opoziční smlouvu s ANO, bude to pro veřejnost mimo jiné velmi negativní připomínkou oposmlouvy pánů Zemana a Klause," konstatoval Bartoš.

Video: ODS by si neměla v Praze nárokovat primátora a ještě většinu v radě, říká Bartoš (6. 12. 2022)