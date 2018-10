Bratři Čižinští uspěli, kde mohli. Na pražském magistrátu chce Praha sobě do koalice

Dcery Jana Čižinského musely v osm večer spát, lídr Praha sobě na výsledky čekal do noci. | Foto: Honza Mudra

Kontaktní kampaň hnutí Praha sobě v komunálních volbách zafungovala. Jan Čižinský ještě v noci ze soboty na neděli zahájil vyjednávání o koaliční spolupráci na celopražské úrovni s předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem. V neděli se setká pražskými Piráty. Jeho bratr Pavel dovedl Prahu sobě k vítězství v první městské části.

Praha - "Jenda, Jenda," vítali příznivci Praha sobě v industriálních prostorách holešovického Vnitroblocku na malém pódiu svého lídra Jana Čižinského.

Bylo to druhé vystoupení kandidátů během celého večera, a už bylo jasné, že hnutí kromě drtivého vítězství na Praze 7 dobylo také pražský magistrát, kde nakonec skončilo třetí s více než 16 procenty voličské podpory. Později se definitivně potvrdilla i výhra v první pražské městské části, kde stál v čele kandidátky bratr Jana Čižinského Pavel. Jinde Praha sobě kandidáty nepostavila.

Jana Čižinského teď jako šéfa třetího nejúspěšnějšího pražského uskupení čeká jednání o spolupráci se Spojenými silami pro Prahu (koalice TOP09 a STAN, podporovaná mimo jiné KDU-ČSL) a s Piráty.

Krátce po půlnoci za ním do bývalých garáží a dílen dorazil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který Spojené síly ve vyrovnaném souboji dovedl ke čtvrtému místu, za Čižinským nakonec zaostal asi o tři desetiny procenta hlasů.

"Já jsem pro to, aby jednání bylo rychlé. Akceschopnost vyjednávání ukáže akceschopnost případné budoucí koalice," řekl ještě před sečtením většiny hlasů v rozhovoru pro Aktuálně.cz Čižinský.

Jednání budou tvrdá, ujistil pak Pospíšila před nastoupeným osazenstvem volebního štábu, ze kterého krátce poté odešel. V neděli se Čižinský potká se zástupci pražských Pirátů, kteří skončili na druhém místě, o půl procenta hlasů před Praha sobě.

Vyrveme Prahu Babišovi a ODS

Praha sobě dlouhodobě odmítá spolupráci s hnutím ANO i s Občanskou demokratickou stranou. "Máme možnost vyrvat Prahu Andreji Babišovi a zbytkům ODS," řekl Čižinský Aktuálně.cz ještě v průběhu sčítání.

"Před chvílí mi volal šéf pražské ODS (Tomáš Portlík, pozn. red.). Potvrdil jsem mu, že s nimi spolupracovat nebudeme. Potom volal pan Stuchlík, i jemu jsem řekl, že jednání s ANO nepředpokládáme," potvrdil Čižinský o několik hodin později.

Jan Čižinský, který za Prahu sobě kandidoval na funkci primátora, zároveň obhajoval post starosty sedmé pražské části. "Praha 7 sobě" zde po čtyřech letech ve vládnoucí koalici získala takřka 55,5 procenta hlasů a pohodlnou většinu 18 křesel v 29členném zastupitelstvu.

Když se kandidáti za Prahu sobě později v noci fotili, jako motivace k hromadnému úsměvu jim kromě volebních úspěchů posloužil fakt, že na Praze 1 se Pavlu Čižinskému, o rok staršímu bratru čtyřicetiletého "Jendy", jak lídrovi přezdívají kolegové, podařilo v čele "Praha 1 sobě" porazit dlouholetého starostu Oldřicha Lomeckého (TOP 09). Ten radnici vedl posledních osm let.

Pavel Čižinský dovedl na jedničce Prahu sobě k výhře, zde ho ale na rozdíl od Prahy 7 nutně čeká jednání o koalici. "Nejdříve se obrátíme na ty, se kterými jsme spolupracovali doposud, tedy na Zelené a Piráty," řekl novinářům, když kolem jedenácté večer dorazil do Holešovic z pražského Černého mostu, kde sčítal hlasy ve volební komisi. Tato tři uskupení získala v 25členném zastupitelstvu celkem jedenáct mandátů. Budou tedy případně potřebovat ještě další spojence.

Nejdříve ne úplně "sexy" změny

Mezi programové priority Prahy sobě patří - podobně jako u konkurence - bydlení a doprava. "Nezní to jako moc sexy změna, ale jako první je potřeba zrychlit fungování magistrátu a zlepšit rozdělení kompetencí mezi magistrátem a jednotlivými městskými částmi," odpověděl Čižinský Aktuálně.cz na otázku, co pro něj bude po volbách nejdůležitější.

Hnutí slibuje zlepšit v hlavním městě parkování, fungování hromadné dopravy, dostavět městský okruh a zrychlit výstavbu bytů. Do metra by rádi dostali mobilní signál, zveřejnit hodlají seznam pronajatých nemovitostí v majetku metropole.

Lídr Jan Čižinský byl ještě do loňska členem KDU-ČSL. Právě za lidovce byl na podzim zvolen do Poslanecké sněmovny. Svoje členství zrušil, aby mohl vést konkurenční Prahu sobě do boje o pražský magistrát. Teď s nimi možná zasedne v radě.

Čižinského uskupení se do zastupitelstva Prahy dostalo vůbec poprvé, on sám mandát obhajoval. V zastupitelstvu seděl poslední čtyři roky jako člen trojkoalice Strany zelených, KDU-ČSL a STAN.

K tomu, jestli se některé ze svých funkcí - poslanecké nebo šéfa městské části - hodlá vzdát, se Čižinský vyjádřit odmítl. Předčasné jsou podle něj i debaty o tom, kdo vystřídá Adrianu Krnáčovou v primátorském křesle. "Umím si teď představit úplně všechny varianty," odpověděl na otázku, jestli by Prahu mohl vést šéf Pirátů Zdeněk Hřib.

Originální kampaň možná zvěční dokument

Praha sobě na celopražské úrovni zcela vyčerpala svůj volební potenciál, který ji přisuzoval průzkum agentr Kantar TNS a Median ze začátku letošního září. Hnutí tak dokázalo přesvědčit všechny voliče (a k tomu ještě asi osm desetin procenta navíc), kteří o jeho volbě uvažovali.

Zdá se, že Praze sobě se vyplatila originální kampaň, do které hnutí zapojilo podle svých slov velký počet dobrovolníků. Naopak hnutí nemělo v Praze žádné billboardy. "Padesát milionů korun, které mělo ANO, převálcovalo několik tisíc člověkohodin práce našich dobrovolníků, kteří stáli měsíce v ulicích města," řekl Aktuálně.cz Michael Koch, jeden z volebních manažerů Praha sobě. "Vím, co oslavuju," radoval se Koch ještě během sčítacího odpoledne, kdy nebyl konečný výsledek zdaleka jasný.

Skandování "Jenda, Jenda" se během celého večera ještě několikrát opakovalo, a ačkoliv dvojka na pražské kandidátce, filmová producentka Hana Třeštíková, přítomné ujistila, že Praha sobě není stranou jednoho muže, Jan Čižinský v hnutí zjevně hraje nezastupitelnou úlohu.

"Jenda říkal, že nasbíráme podpisy, já jsem tomu nevěřil, ale podpisy jsem sbíral. Když jsme je nasbírali, Jenda říkal, že dosáhneme dobrého výsledku. Já jsem tomu nevěřil - a ten výsledek je zde," shrnul situaci další z kandidátů, vedoucí hospodářské správy Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Petr Zeman.

Originální přístup k volební kampani zaujal také tvůrce seriálu Český žurnál. Snahu hnutí probojovat se z jedné městské části na celopražský magistrát proto nejspíš zahrnou do jednoho z připravovaných dílů tohoto dokumentárního seriálu.

