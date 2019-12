Praha si zatím nechá audit pro sebe, bojí se žaloby. Radní se o dokument pohádali

Pražský primátor Zdeněk Hřib poslední týden neustále opakuje, že chce zveřejnit audit Evropské komise o střetu zájmů Andreje Babiše. Ve čtvrtek ale musel oznámit, že k tomu nedojde. Alespoň zatím. Praha se totiž zalekla rizika žaloby Evropské komise a rozhodla se ji napřed požádat o svolení. Současně se však pražští radní pohádali o to, kdo má mít k dokumentu přístup.

Radní hlavního města se shodují na tom, že je zveřejnění auditu ve veřejném zájmu a není důvod ho dále tajit. Jenže průvodní dopis, který s dokumentem do metropole přišel, jasně stanoví, že jde o důvěrnou zprávu. Praha si proto nechala zpracovat právní analýzu, která měla odpovědět na to, zda metropoli hrozí za únik dokumentu nějaký trest.

Advokáti z organizace Frank Bold však městu jednoznačně doporučili audit zatím nezveřejňovat. Alespoň do doby, než k tomu Praha dostane výslovné svolení od Evropské komise, o které si musí požádat. "Můj postoj je stále stejný, chci ten dokument zveřejnit, nevidím důvod, proč by to mělo být tajné. Z mého pohledu jde o závažný střet zájmů pana premiéra. Musíme ale postupovat v rámci zákonů," řekl Hřib.

Stejný postoj měla i většina koaličních partnerů. "Pokud chceme po Andreji Babišovi, aby respektoval pravidla Evropské unie, musíme je respektovat také," řekl například Jan Čižinský, předseda Prahy sobě. Pro okamžité zveřejnění dokumentu byla jen radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu).

"Nemyslím si, že se podaří Evropskou komisi přesvědčit. Chápu, proč komise označila dokument za důvěrný, ten proces ještě neskončil a Česko má právo se k tomu vyjádřit. Komise ale možná nedocenila závažnost tohoto případu ani značný zájem občanů na zveřejnění tohoto dokumentu. Obávám se, že občané budou mít pocit, že je jim upíráno právo na informace," řekla.

Praha teď pošle oficiální žádost do Bruselu, ve které se bude snažit komisi přesvědčit, že v případě tohoto auditu skutečně převažuje veřejný zájem. "Je potřeba vyčerpat všechny legální možnosti, pak se můžeme bavit o nějakých alternativních," dodal primátor.

Oslovení advokáti však město upozornili, že pokud audit zveřejní bez svolení komise, vystaví se zřejmě žalobě. "Pokud by v takovém případě ke zveřejnění klientem došlo, hrozí zahájení řízení o nesplnění povinnosti vůči České republice ve smyslu Smlouvy o fungování Evropské unie," píše se v právním stanovisku Frank Bold.

Další rozpor v koalici

Podle předsedy Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila se radní snažili v první řadě hájit zájmy metropole. "Rada města má hájit zájmy Prahy, nemůžeme si dovolit pouštět se do něčeho, co by mohlo být pro Prahu potenciálně nebezpečné a vést ke škodě," řekl.

Advokáti nicméně v analýze tvrdí, že neměli k samotnému auditu přístup, a proto nejsou schopni jednoznačně zhodnotit, jestli v jeho případě skutečně převažuje veřejný zájem. Pokud by Praha audit zveřejnila a Evropská komise ji za to zažalovala, rozhodl by v této otázce až Soudní dvůr Evropské unie.

Audit však způsobil další rozpory v pražské koalici. Primátor Zdeněk Hřib si totiž nechal audit pro sebe, protože má v kompetenci evropské fondy, a z radních se o něj podělil jen s dalším pirátem Adamem Zábranským. To se však nelíbilo ostatním koaličním partnerům. Primátora ostře kritizovala zejména Marvanová a hádkou o to, kdo měl či neměl dostat audit do rukou, strávili radní více než hodinu a znovu se o to přeli i na tiskové konferenci.

Výsledkem je jich ranního jednání tak je i to, že ode dneška dostane audit v plném znění kterýkoliv zastupitel, který si o něj požádá. S dokumentem se tak bude moci seznámit celkem 65 pražských politiků a šance na to, že audit přeci jen unikne na veřejnost, se tak o poznání zvětšila.