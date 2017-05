Praha se bojí zákazu kouření. Aby udržela pořádek, rozdává kuřákům popelníky a povolala hlídky

před 1 hodinou

Už nyní Praha řeší potíže s nedopalky v ulicích a kanalizaci města. S novým zákonem, který omezuje kouření v restauracích, nepořádku pravděpodobně ještě přibude. V rámci osvětové kampaně tomu chce magistrát a Praha 1 zabránit třeba i tím, že rozdává v ulicích stovky mobilních popelníků.

Praha - Hlavní město se obává nově rozšířeného zákazu kouření, který od úterní půlnoci platí i v restauracích a barech. Jednak přibudou na ulicích oharky - těch je už nyní hodně, hloučky kuřáků před podniky navíc můžou být hlučné a rušit své okolí.

Magistrát proto nakoupil čtyři stovky speciálních nástavců na cigaretové krabičky - přesněji mobilních popelníků. "Ty v úterý v rámci akce Chceme čistší město rozdávali pracovníci města kuřákům, které potkali v ulicích," řekl radní hlavního města Daniel Hodek (ČSSD). Nástavce mají uzavíratelný popelník, kam lze nedopalek odhodit. Ten tam vydrží a později stačí obsah vysypat do popelnice.

Nedopalky jsou, jak říká Hodkova kolegyně radní Jana Plamínková (STAN), nebezpečné pro životní prostředí. To vedlo k myšlence přesvědčit kuřáky v Praze - domácí i turisty - aby dávali před chodníky dávali přednost odpadkovým košům. "Cigaretový nedopalek není jen nepořádek na zemi, ale jeho obsah kontaminuje přírodu jedovatými látkami, což si málokdo uvědomuje," řekl Plamínková.

Rozdávání popelníků je jen jedna část osvětové kampaně, kterou organizuje magistrát společně s radnicí Prahy 1. Kromě toho chce na magistrátu prosadit jednorázový, ale důkladný úklid centra Prahy. "Chtěla bych na ulicích i v parcích odstranit zašlou špínu ze zákoutí, kam se technika běžně nedostane. S tím bychom odvezli i staré nedopalky," řekla radní.

V následujících dnech dostanou informační letáky hosté desítek podniků především na Starém Městě, kde se zhusta koncentrují i turisté, kteří přijeli do Prahy i popíjet. Dozví se z nich základní fakta o nebezpečnosti nedopalků - například to, že tvoří skoro třetinu světového odpadu a že se rozkládají až patnáct let. Málo lidí třeba ví, že je nevhodné odhazovat nedopalky do kanalizace.

"V nedopalku je kolem tří tisíc látek, některé jsou nebezpečné, škodlivé, dokonce jedovaté, a část z nich se rozkládá ve vodě," upozornila Plamínková. Dodala, že čistírna odpadních vod řadu takových látek neumí odstranit, takže pak znečišťují Vltavu a dostanou se i do půdy. Naopak jako smetí v komunálním odpadu není zbytek cigarety tak nebezpečný, protože ho spalovna v Malešicích dokáže bezpečně zlikvidovat.

Druhý a ještě složitější problém je hluk. Obyvatelům centra Prahy dlouhodobě vadí rámus v okolí barů a klubů především v blízkosti Dlouhé ulice. Podle Hodka se nyní může situace ještě zhoršit, když na chodnících přibudou skupiny kuřáků. Praha 1 proto zavedla "antikonfliktní týmy", které budou hlídat nejen odhazování odpadků na zem, ale zaměří se i na příliš hlasitou zábavu.

"Poslali jsme provozovatelům podniků dopis, aby se na změnu připravili," řekl Hodek a tím, že mnoho barů už před své podniky postavilo popelníky. Například klub Roxy v Dlouhé ulici si pronajal prostor ve vnitrobloku a izoloval ho, aby vytvořil místo, kde kuřáci nebudou rušit obyvatele okolních domů.