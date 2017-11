Praha po incidentu v tramvaji rozšíří kamerový systém MHD. Do konce roku ho dostane 200 autobusů

před 23 minutami

V pražské hromadné dopravě přibude v nejbližší době kamer. Dopravní podnik hlavního města oznámil, že do konce roku kamerový systém rozšíří do 200 autobusů, příští rok pak do dalších 250 tramvají. Uvedl to v tiskové zprávě, kterou vydal po rasistickém útoku fotbalových fanoušků na muže tmavé pleti.

Praha - Pražský dopravní podnik (DPP) rozšíří kamerové systémy uvnitř prostředků MHD. Od prosince by měly být dodávány do 200 autobusů, v příštím roce se chystá také výběrové řízení na rozšíření kamerových systémů do 250 tramvají. Fanoušci v tramvaji surově bili Afričana, na hlavu mu vymačkali citron. Lidé mu odmítli i svědectví číst článek Podnik to v pondělí uvedl v tiskové zprávě, v níž odsoudil útok fotbalových fanoušků na muže tmavé pleti, který se stal v tramvaji. Dopravní podnik loni v září získal od Úřadu pro ochranu osobních údajů osvědčení, na jehož základě může používat kamery na předním skle dopravního prostředku, které zaznamenávají nehody. Zároveň dostal povolení, že mohou být kamerové systémy umístěny vně i uvnitř tramvají Škoda 15T, kterých se bude týkat tendr na vybavení v příštím roce. Celkem má podnik 857 tramvají. Podnik má kamerové systémy také ve všech autobusech, které jsou ve vozovém parku od září 2009. Kamerový systém zaznamenává práci řidiče a zároveň dokáže pořídit krátký záznam v nouzi, po aktivaci tísňového tlačítka udělá patnáctiminutový záznam. Je možné jej do dvou hodin od vytvoření dekódovat a využít pro dokumentaci přestupku nebo trestného činu. Přehled "Ne všichni jsme zbabělci. Většina by si z vás měla brát příklad," píší Češi napadenému Afričanovi prohlédnout Nyní je podle podniku kamerovými systémy vybaveno 656 autobusů, což činí 56 procent vozového parku autobusů. Dalších 200 vozidel dostane nové kamerové systémy postupně od příštího měsíce. DPP by měl mít v příštím roce náklady 14,5 miliardy korun, z toho investice 1,88 miliardy korun. Investice půjdou na obnovu vozového parku i kolejí, řekl generální ředitel DPP Martin Gillar Podnik je městskou akciovou firmou, která zaměstnává zhruba 11 000 lidí.

