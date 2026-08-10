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Domácí

Praha plánuje opravu objektu Kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun

ČTK

Praha plánuje opravu objektu Kasáren Karlín za zhruba 1,9 miliardy korun včetně DPH. Investici bude mít na starosti městská firma Trade Centre Praha (TCP), která má objekt ve správě. Praha jí na to poskytne peníze. Pražští radní v pondělí souhlasili s tím, aby firma vypsala tendr na zpracování projektu rekonstrukce.

Kasárna karlín přetahovačka
Kasárna Karlín, archivní foto.Foto: Economia
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Po opravě budou kasárna sloužit různým účelům, nabídnou místo pro obchody, kanceláře, byty, uměleckou i kulturní činnost. Za projektovou dokumentaci město zaplatí asi 120 milionů korun.

"Budova Kasárna Karlín je pro město strategickým objektem jak vůči své poloze, tak v objemu objektu a příležitostem, které v rámci svých dispozic bude schopno veřejnosti poskytnout," stojí v důvodové zprávě schváleného materiálu.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) uvedl, že při rekonstrukci vznikne několik průchodů, které spojí kasárna s okolím. Navazovat budou na podloubí podél obchodních prostor v přízemí. V současnosti má budova jeden vstup.

Podle radního Adama Zábranského (Piráti) bude prioritou obnova technických rozvodů, jako je voda, elektřina, odpady, a obchodních prostor v přízemí. Rekonstrukce vyšších pater naváže v dalších fázích. Zábranský zmínil, že projekt by měl být vytvořen tak, aby byly místnosti co nejvíce variabilní, a až později se rozhodne, k čemu přesně budou sloužit.

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"Jsme hodně omezeni památkovou ochranou. Budou to muset být nějaké podobné jednotky, jako jsou nyní, což dispozičně není úplně vhodné. Je tam široká chodba a menší kamrlíky. Budeme se snažit místnosti co nejvíc propojit," uvedl Zábranský.

Řekl, že město do kasáren s největší pravděpodobností nebude moci umístit byty. Důvodem je výška stropů, světlo a další technické záležitosti. "Chceme tam vybudovat alespoň studentské ubytování, jinak to budou prostory ateliérového kancelářského typu. Zvažujeme i prostory pro vědeckotechnický park. Mohou tam být různé neziskovky," uvedl Zábranský. Dodal, že o provozování studentských kolejí už projevila zájem Univerzita Karlova.

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Soutěž na dodavatele projektu by měla skončit v lednu 2027. Až bude hotová projektová dokumentace, TCP zajistí stavební povolení a zpracování dokumentace pro tendr na zhotovitele stavby. To by se mělo podle předloženého harmonogramu stihnout do roku 2028. Poté by mělo město s TCP uzavřít navazující smlouvu o spolupráci týkající se samotné rekonstrukce kasáren. Hotovo by mělo být do roku 2032.

Kasárna získala Praha do svého majetku v roce 2023 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Provozní objekt ve dvoře využívá Kulturní centrum Kasárna Karlín. Od ledna kvůli rekonstrukci budovy na náměstí Jana Palacha v objektu dočasně sídlí Vysoká škola uměleckoprůmyslová.

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