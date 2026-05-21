Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost

V Praze ve čtvrtek začala fungovat akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zařízení na Poliklinice Zelený pruh v Praze 4 je určeno dětem a dospívajícím do 18 let, kteří akutně potřebují psychiatrickou pomoc nebo navazující péči po hospitalizaci a nemají svého ambulantního psychiatra. Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám.
Prostory ve čtvrtek slavnostně otevřela náměstkyně primátora Alexandra Udženija (ODS) spolu se zástupci městské organizace Zahrada pro duši, která bude nové zařízení provozovat. Ambulance bude otevřená každý pracovní den.
Podle náměstkyně má jít o první komplexní zařízení tohoto typu v Česku, které propojuje akutní psychiatrickou péči pro děti a dospívající s navazující podporou pro celé rodiny. Ambulance poskytuje neodkladnou psychiatrickou péči potřebnou ke stabilizaci stavu, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu nebo intervence při sebepoškozování, suicidálních myšlenkách či závažných poruchách chování.
V Česku podle Udženije přibývá dětí a dospívajících s duševními obtížemi a rodiny se často obtížně orientují v systému péče. Zařízení má proto sloužit také jako kontaktní místo pro pacienty, kteří nevědí, kam se obrátit, ale potřebují rychlé vyšetření nebo stanovení diagnózy.
"To, co je unikátní, je také to, že umíme pracovat s celou rodinou. S rodiči, s blízkými, a vysvětlit jim, co to dané dítě potřebuje. A to je také důležité," řekla. Pro lepší orientaci v systému zdravotních a sociálních služeb je součástí zařízení také zdravotně-sociální pracovník, který s tím pacientům pomůže.
Ředitelka organizace Markéta Školoudová uvedla, že péče je určena pacientům, u nichž by odložení diagnostiky a léčby mohlo vést k vážnému zhoršení zdravotního stavu nebo ohrožení života. Ambulance pomáhá také dětem po psychiatrické hospitalizaci, které nemají zajištěnou navazující ambulantní péči. Služby bude poskytovat do doby, než pacient přejde do běžné psychiatrické ambulance nebo jiného vhodného zařízení, maximálně však po dobu šesti měsíců.
Nová ambulance má mimo jiné pomoci řešit dlouhodobý nedostatek dětských a dorostových psychiatrů. V Česku jich podle údajů Prahy působí zhruba 180 a téměř polovina z nich je starší 60 let, což znamená, že velká část odborníků bude v následujících letech odcházet do důchodu. Zároveň podle města roste poptávka po psychiatrické péči u dětí a dospívajících, což se projevuje i dlouhými čekacími dobami na vyšetření a nedostatečnou dostupností specializované péče.
Pacienti se mohou do ambulance objednat telefonicky na čísle +420 720 022 522 nebo e-mailem na adrese [email protected]. Služby jsou poskytovány po předchozím objednání a zařízení je v provozu každý pracovní den. Ambulance zároveň spolupracuje s praktickými lékaři pro děti a dorost i dalšími odborníky, kteří mohou pacientům pomoci s doporučením další péče.
V Česku podle města dlouhodobě roste počet dětí a dospívajících s duševními obtížemi. V péči psychiatrů je podle zveřejněných údajů více než 67.000 nezletilých pacientů. Praha už dříve otevřela dvě psychiatrické ambulance pro dospělé, a to ve Fakultní Thomayerově nemocnici a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.
