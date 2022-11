Praha opět odloží volbu vedení. Pat může trvat celé čtyři roky, vysvětluje politolog

Pražské zastupitelstvo znovu odsune volbu primátora a radních. Strany se mezi sebou stále nedohodly, a proto na čtvrteční jednání politici zařadili bod o odsunutí volby na příští schůzi 15. prosince. Spolu se snaží o koalici se STAN a také Piráty. Ti chtějí přibrat Prahu sobě, kterou ale Spolu odmítá. "Je to patová situace, která teoreticky může trvat celé čtyři roky," říká politolog Michal Pink.

Praha čeká na nového primátora rekordně dlouho. Začátkem listopadu na ustavujícím zastupitelstvu jeho členové posunuli volbu vedení na tento čtvrtek. Věřili, že za tu dobu se mezi sebou domluví. Nyní budou hlasovat o tom, že volbu odloží o další tři týdny.

Takto to teoreticky může pokračovat do příštích voleb. Zákon zastupitelům nestanovuje žádnou lhůtu, do kdy by měli nové vedení zvolit. "Záleží, jak bude fungovat zastupitelstvo, protože to je nejmocnější orgán. Ve chvíli, kdy schválí rozpočet, který předloží dosavadní rada, může to takto fungovat dál," vysvětlil politolog z Masarykovy univerzity Michal Pink.

O rozpočtu by měli zastupitelé hlavního města rozhodovat 15. prosince. "Shodli jsme se na tom, že je to pro nás všechny zásadní datum z hlediska schvalování rozpočtu a že uděláme vše pro to, aby byl schválený a nehrozilo rozpočtové provizorium," řekl už dříve předseda zastupitelů Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Rozpočtové provizorium znamená, že by město hospodařilo se stejně velkým objemem peněz jako v předchozím roce, nesmělo by však každý měsíc utratit více než jednu dvanáctinu z celkové částky. "Ve chvíli, kdy jeden měsíc potřebujete zaplatit víc, nemůžete. V rozpočtovém provizoriu se nedají schvalovat investiční akce a plány," uvedl politolog Pink.

Pražští zastupitelé proto ve čtvrtek alespoň schválili informační dokument o rozpočtu. Hlavní město by podle něj v roce 2023 mělo hospodařit s příjmy 99,65 miliardy korun a výdaji 104,88 miliardy. Na investice by vyčlenilo 20 miliard. Jaké by investice měly být, má rozhodnout až nová rada. Dokument nyní dopracuje magistrátní odbor rozpočtu.

Fiala: Spolu jinou variantu než vládní nezvažuje

Vyjednávání o nové koalici se zasekla na účasti Prahy sobě. Strana vytvořila alianci s Piráty a do rady hlavního města chtějí jít pouze společně. Zástupci Spolu ale spolupráci s Prahou sobě odmítají a opakují, že věří v sestavení koalice z vládních stran. Tedy jen se Starosty a Piráty. "Budeme Piráty dál přesvědčovat a vysvětlovat," konstatoval na čtvrtečním zastupitelstvu kandidát Spolu na primátora Bohuslav Svoboda z ODS.

První náměstek primátora Petr Hlaváček ze STAN je optimistický. "Vyzvali jsme, aby se jednalo ve formátu tří stran, kolegové tomu vyšli vstříc," uvedl s tím, že se se zástupci tří vládních stran sejdou v pátek.

Členové ODS navíc popisují, že se při posledních vyjednáváních s Piráty obrušují hrany a doufají, že když jim nabídnou silové resorty v radě, alianci s Prahou sobě opustí. Šéf pražských Pirátů Zdeněk Hřib ale tento týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekl, že na spojenectví se stranou Jana Čižinského trvá.

Od Pirátů i Prahy sobě zaznívá, že koalice Spolu může dohodu s Prahou sobě blokovat záměrně, protože čeká na prezidentské volby. V nich kandiduje předseda ANO Andrej Babiš. Pražské ANO se pro Spolu nabízí jako další možný koaliční partner, a podle Pirátů a Prahy sobě by se po volbách jejich spojenectví voličům vysvětlovalo lépe.

To ale zástupci koalice Spolu, kromě Svobody například zastupitelka ODS Alexandra Udženija, označují za nesmysl. "Že bychom čekali až do února? Žertujete?" reagoval Svoboda. Premiér a šéf ODS Petr Fiala navíc ve čtvrtek ráno potvrdil, že pražská Spolu jinou variantu koalice než tu s vládními stranami nezvažuje.

Podle politologa Pinka je to poprvé, co se ve velkém městě v Česku čeká na novou vládu tak dlouho. V malých městech a vesnicích to ale není nic výjimečného. Tam se situace řeší i předčasnými volbami. K nim je potřeba, aby složili mandát všichni zastupitelé a jejich náhradníci. V Praze, která má 65 zastupitelů a do voleb kandidovalo 22 stran, by to znamenalo, že by se postu musela vzdát zhruba tisícovka lidí. Proto předčasné volby nejsou v Praze reálným řešením.

