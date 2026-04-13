13. 4. Aleš
Praha odkoupí od státu zámek Veleslavín, posvětili radní. Přijde ji na 120 milionů

Praha plánuje odkoupit zámek Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 210 milionů korun. Záměr v pondělí schválili radní.

Zámek Veleslavín
Zámek VeleslavínFoto: Magdaléna Medková
Město o převzetí areálu usiluje delší dobu, dříve ale odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Po opakovaných neúspěšných dražbách klesla z původních 580 milionů korun na současnou částku. O finálním rozhodnutí budou ještě hlasovat zastupitelé.

Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Praze 6, která má nemovitost od státu už nyní ve výpůjčce. „Městská část nyní dopracovává studii budoucího využití, kterou nám představí, a když s ní budeme souhlasit, tak na základě toho jim areál zámku svěříme,“ řekl po jednání radní Adam Zábranský (Piráti). Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka (ODS) radnice garantuje, že areál zámku zůstane dlouhodobě přístupný veřejnosti.

Zástupci Prahy 6 už dříve uvedli, že městská část je připravená areál převzít a ve spolupráci se soukromými partnery zajistit jeho nákladnou revitalizaci. Podle odhadů má vyjít na 1,5 až dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům ze školství či pohostinství.

„Zaměříme se čistě na veřejný zájem – na stole je vybudování školy, kulturního zázemí či potřebných sociálních a zdravotních služeb pro naše občany,“ sdělil Stárek.

Desítka neúspěšných akcí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pokouší zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti zatím uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku.

Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká. I proto postup města a až nynější rozhodnutí o odkoupení Zábranský označil za strategické vyčkávání.

Nákup památky kritizuje například opoziční zastupitel a lídr pražského hnutí ANO Ondřej Prokop, podle kterého město přebírá finančně náročný projekt, který si navíc vyžádá další vysoké investice na rekonstrukci. „V době, kdy Praha zoufale potřebuje nové dostupné obecné byty, navýšit kapacity na školách a my za ANO opakovaně tlačíme na výkupy budov pro školství, tak je pro radního Zábranského priorita stát se zámeckým pánem,“ uvedl Prokop.

Radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) však uvedl, že nákup má být zaplacen z peněz uspořených v minulých letech určených na investice, takže by neměl zatížit běžný rozpočet města.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

Václav Hybš, 90. narozeniny, top hotel praha, jiří korn
Václav Hybš, 90. narozeniny, top hotel praha, jiří korn
Václav Hybš, 90. narozeniny, top hotel praha, jiří korn

Houfnice M-110
Houfnice M-110
Houfnice M-110

