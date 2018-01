Praha zavře Libeňský most. Když ho podepřeme, můžeme na něm obnovit omezený provoz, říká odborník

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Hlavní město Praha v noci na pátek uzavře Libeňský most. Od 01:00 přes něj nebudou moci jezdit auta ani tramvaje. Podle Dolínka uzavření doporučila TSK, která dostala v dopoledních hodinách posudek o technickém stavu od Kloknerova ústavu.

Praha - Vedení hlavního města v noci uzavře do odvolání pro automobily i tramvaje Libeňský most. Část soumostí je v havarijním stavu, nutná oprava potrvá nejméně tři týdny, možná i déle. Informoval o tom náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) a šéf Technické správy komunikací (TSK) Petr Smolka. Výlukové trasy tramvají budou známy v pátek, autům magistrát doporučuje využít sousední mosty.

"Část Libeňského mostu je v havarijním stavu, ve čtvrtek před polednem jsme dostali na pracovním jednání první závěry Kloknerova ústavu, který označil stav jednoho z mostů Libeňského soumostí a jeho rámové konstrukce za havarijní," řekl na tiskové konferenci Dolínek. "Na prvním místě je bezpečnost a ta není v současné době garantována," dodal náměstek.

Stav Libeňského mostu je oficiálně přeřazen do kategorie stavebního stavu mostu číslo VII ze sedmi možných stupňů. Právě tento stupeň označuje havarijní stav.

Na tiskové konferenci vystoupil také ředitel Kloknerova ústavu Alois Kolísko a problém mostu vysvětlil. "Jeden z těch rámů Libeňského mostu je v tak špatném stavu, že je nutné vyloučit provoz tramvají a aut," informoval. Kloknerův ústav má do konce měsíce odevzdat Praze celý posudek ke stavu mostu.

Podle Kolíska je současný problém na mostě dočasně řešitelný. "Když bude mostní rám podepřen, tak může být most v omezené míře využíván," dodal Kolísko.

TSK musí v následujících dnech vysoutěžit někoho, kdo by most mohl zabezpečit. To by podle člena představenstva TSK Petra Smolka mohlo trvat i několik týdnů.

Objízdné trasy veřejné dopravy linky číslo 1 a 25 pojedou z Vltavské odklonem přes Florenc a Křižíkovu na Palmovku

pojedou z Vltavské odklonem přes Florenc a Křižíkovu na Palmovku linky číslo 6 a 14 obslouží oblast Tusarovy a Ortenova náměstí v Holešovicích

obslouží oblast Tusarovy a Ortenova náměstí v Holešovicích noční linka číslo 94 pojede z Ortenova náměstí odklonem přes Vltavskou, Florenc a Křižíkovu na Palmovku a dále na Lehovec po své pravidelné trase.

Na nové opatření reaguje také Praha 8, která svolala na pátek ráno dopravní krizový štáb. "Budeme vyžadovat jednoznačné informace o tom, jak bude uzavření koordinováno, na jak dlouho se s uzavřením počítá a jak bude fungovat náhradní autobusová doprava," říká starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Vedení města sklidilo za situaci kritiku. Podle starostů Prahy 7 a 8 jde o selhání a most už měl být dávno opraven či opravován. Podobně to podle vyjádření na sociálních sítí vidí řada opozičních zastupitelů.

"Současný stav mostů je způsoben tragickou údržbou a zcela nedostatečnými opravami mostů, za což je odpovědná TSK a samozřejmě v gesci tuto věc má náměstek Dolínek," uvedl Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci, který se problémem Libeňského mostu v minulosti zabýval.

Most je dlouhodobě ve velmi špatném stavu, jeho část nyní byla přesunuta do kategorie havarijní. Nejde přímo o úsek vedoucí přes řeku, ale o část soumostí na břehu směrem k Palmovce. Již tři roky přes Libeňský most nesmí jezdit tramvaje rychleji než 30 km za hodinu.

Město plánuje celkovou rekonstrukci, nyní čeká na vyjádření ministerstva kultury, které posuzuje památkovou ochranu kubistického mostu. Podle informací Technické správy komunikací jsou v havarijním stavu v Praze tři mosty, další desítky jsou ve špatném stavu. Loni se zřítila lávka v Troji.

Jižní vestibul na Budějovické se také uzavře

Dopravní podnik od pátku uzavře také veřejnou pasáž mezi objekty České spořitelny a obchodního domu DBK, kterou cestující vstupují do stanice metra Budějovická. Důvodem je havarijní stav zastřešení, které není ve správě Dopravního podniku.

"Od 19. ledna až do odvolání uzavřeme jižní vestibul stanice metra C Budějovická," informovala mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.