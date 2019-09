Praha musí okamžitě uzavřít letenské podzemí pod "Stalinem", hrozí mu zřícení

Praha bude muset okamžitě uzavřít podzemí prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letné, rozhodl o tom stavební úřad Prahy 7. Prostory jsou podle něj v havarijním stavu. Město také musí do pěti dnů podepřít horní konstrukci, i ta je v havarijním stavu a hrozí její zřícení.

Na případ upozornil server iDnes.cz. Město plánuje střechu podzemní stavby provizorně podepřít, poté by se měl přístup na vyhlídku obnovit. Do konce roku má vzniknout podrobný posudek.

Posudek, na jehož základě stavební úřad rozhodl o preventivním uzavření prostor, si nechal vypracoval pražský radní za TOP 09 Jan Chabr.

"Vyplývá z něj, že se základní nosné konstrukce místy prohýbají dvakrát až třikrát více, než by měly. Tím pádem je ohrožená i statika horních ploch, po kterých chodí lidé," sdělil již v pondělí.

"Není to tak, že by to mohlo spadnout celé najednou, to určitě ne. Ale hrozí, že jedna z těch desek praskne a betonové pilíře to spolu s ocelovými lany neudrží," varoval Chabr.

Podle posudku jsou některé části střechy v důsledku dlouhodobého zatékání ve špatném stavu. Pracovníci úřadu tak stavbu na místě prověřili a rozhodli o nutnosti ji zabezpečit.

Posudek navrhl provizorní podepření poškozených částí střech, což podle vyjádření radního Chabra potrvá týdny. Než bude provizorium hotové, město musí uzavřít pro veřejnost tisíc metrů čtverečních kolem metronomu, které tvoří střechu stavby. Podle posudku je odhad nákladů na podepření sedm milionů korun.

Město musí přijít na to, co se stavbou dál

Kromě okamžitého zabezpečení stavební úřad přikázal městu přijít s dlouhodobým plánem toho, co se stavbou dál. "Do konce roku by vlastník měl předložit kompletní posudek statiky včetně laboratorních zkoušek, který bude obsahovat návrh dlouhodobého řešení," uvedl mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.

To, co magistrát s podzemím pomníku v dlouhodobém horizontu provede, však zatím není jasné. Vedení města o tom podle Chabra bude jednat.

O prostorách se mluvilo v poslední době jako o možném umístění Muzea paměti 20. století, starosta Prahy 7 Jan Čižinský byl však právě kvůli technickému stavu objektu proti. "Je to technicky i ekonomicky zcela nemožné, protože by se to celé muselo vystavět znovu," sdělil Čižinský.

Jeden z nejbizarnějších evropských komunistických monumentů byl na Letné po šestileté výstavbě odhalen v roce 1955, kdy se éra uctívání sovětského vůdce, který zemřel v roce 1953, blížila ke konci. V únoru 1956 Stalinův nástupce Nikita Chruščov na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odsoudil kult Stalinovy osobnosti. I přesto pražští komunisté o odstranění 22 metrů vysokého pomníku lidově přezdívaného "fronta na maso" rozhodli až začátkem 60. let.

Počátkem 90. let se v prostorách uvnitř podstavce konaly kulturní akce. Největší byla výstava Totalitní zóna, během níž začalo z útrob pomníku zprvu pirátsky vysílat Radio 1, tehdy jako Radio Stalin.