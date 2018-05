Praha plánuje provizorní spojení břehů Vltavy při opravě Libeňského mostu, projekt zadala TSK

před 1 hodinou

Libeňský most. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Praha si nechá od Technické správy komunikací (TSK) vypracovat plán možného vybudování provizorního mostu, který by fungoval při stavebních pracích na Libeňském mostě. Vyplývá to z materiálu, který schválili pražští radní.

Praha nyní rozhoduje, zda most opraví, nebo zbourá. Zároveň ale nemá plán, jak dočasně spojit oba vltavské břehy. Provizorium by bylo vybudováno v obou případech. Osud Libeňského mostu vyvolal spory ve slábnoucí koalici ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN).

V případě uzavření Libeňského mostu je v tuto chvíli jasné pouze to, že přes Vltavu bude vést konstrukce pro inženýrské sítě. Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) minulý týden řekl, že od mostu po proudu řeky nelze provizorium stavět. Důvod tkví v šířce Vltavy a téměř kilometrové délce soumostí Libeňského mostu. Město by navíc zasahovalo do soukromých pozemků.

Po TSK tak nyní budou chtít magistrátní úředníci, aby vypracovala dokument týkající se možnosti umístění a technického řešení provizorního mostu. Jak bude dlouhý a jak bude vypadat, není jasné, vyplynout by to mělo z materiálu TSK. Vypracování zadají úředníci do 10. května.

Zastupitelé se kvůli mostu přeli minulý týden na jednání zastupitelstva. Nemohli se shodnout na tom, na které místo program materiál o mostu zařadí. Rozhádaná koalice zahájila dohodovací řízení.