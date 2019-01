Praha chce lanovkou propojit Bohnice a Podbabu. Vydrží prý i vítr 140 km/h

před 50 minutami

Praha má nakročeno ke stavbě první lanovky, jež by spojila oba břehy Vltavy. Vést by měla z Podbaby přes zoologickou zahradu do Bohnic. Její stavba by podle studie byla čtyřikrát levnější než spojení tramvajovou tratí. Mohla by být i mnohem rychleji, zhruba do šesti let. "Pokud město řekne, že ji podporuje a udělá vše pro to, aby byla, lze zahájit stavbu do čtyř let. Další rok až rok a půl by pak trvala stavba," uvedl Martin Fafejta ze společnosti Ropid, který prezentoval právě dokončenou studii proveditelnosti pražským zastupitelům. Naopak tramvaj do Bohnic není v plánech do roku 2030.

V minulosti se sice plány na lanovky v metropoli objevovaly, ale byly odmítány jako megalomanské a nesmyslné bez dopravní návaznosti. "Je to první projekt lanovky, který má smysl, a současně je od počátku deklarováno, že bude součástí pražské integrované dopravy," uvedl člen dopravního výboru zastupitelstva a radní Prahy 7 pro dopravu Ondřej Mirovský (Zelení). "Předchozí projekty, které jsme viděli, byly dopravní nesmysly, spíše zážitková jízda nad Prahou. A navíc soukromé projekty, které měly vydělávat a mít jiné tarify než veřejná doprava," dodal Mirovský. Lanovka může zlepšit spojení Bohnic s jinými městskými částmi. Místní obyvatelé opakovaně odmítají tramvajové spojení a preferují dosavadní autobusy, které je vozí k metru Kobylisy. "Kdyby tramvaje kličkovaly sídlištěm, odebraly by nejen zeleň, ale i dopravní pruh. V Bohnicích je třicet tisíc obyvatel, což je porce vozidel, které tam parkují," vysvětluje odpor místních místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek (Patrioti). Z Bohnic do Dejvic v polovičním čase Kdo se chce nyní dostat z Bohnic do Dejvic, trvá mu to s několika přestupy na metro třicet až čtyřicet minut. Lanovka by tuto dobu zkrátila na necelou polovinu. Navíc by zvládla převézt více lidí než tramvaj - zatímco tramvaj by měla kapacitu maximálně dva tisíce osob za hodinu, lanovka dvojnásobnou. Ke kladům se pak řadí i minimální personální náklady - zatímco tramvaje potřebují řidiče, u lanovky bude stačit jen dispečer. Podle Fafejty navíc bude jednodušší v případě většího náporu cestujících operativně zvýšit frekvenci lanovky. Kromě koncových stanic v Podbabě nedaleko hotelu Internacionál a polikliniky v Bohnicích by lanovka stavěla i u zoologické zahrady. Vyřešila by tak i velký problém pro zoo a její návštěvníky, s jejichž svážením mají v některých dnech autobusy problémy. A doprava v Troji často kolabuje. Na Letnou se po sto letech může vrátit lanovka. Turisté je milují, město by nestála ani korunu číst článek "Je to systém vyzkoušený ve světě, zvládne čtyři tisíce cestujících za hodinu a znamená i minimální zásah do krajiny. Pokud se někdo za deset či dvacet let rozhodne, že tam chce tramvaj, lanová dráha se dá zrecyklovat a postavit jinde," popsal Fafejta. Vydrží vítr sto čtyřicet kilometrů v hodině Podle něj ani nehrozí, že by lanovka musela při nepříznivém počasí či silném větru přerušit provoz. "Je to systém, který nebude mít problémy s počasím. Používá se třeba ve švýcarských Alpách tři tisíce metrů nad mořem a vydrží rychlost větru sto čtyřicet kilometrů v hodině. ČHMÚ říká, že taková rychlost v Praze nikdy nebyla," dodává Fafejta. Autoři studie, společnost Cedop, se inspirovali v zahraničí, například ve stotisícovém Koblenzu na soutoku Rýna s Moselou či v o trochu větším francouzském Brestu. "Lanovky se nasazují tam, kde by bylo obtížné postavit nový most, a v místech, kde se překonávají velké výškové rozdíly. Právě případ Koblenze je velmi podobný situaci mezi Podbabou a Bohnicemi," říká jednatel Cedopu Petr Šlegr. Zastupitelé jsou pro O tom, zda lanovka vznikne, musí rozhodnout zastupitelé. Ti zatím projednávání na dopravním výboru zastupitelstva přerušili. Ale zhruba v půlhodinové diskusi bylo vidět, že proti záměru nemají vážnější výhrady. Jen upozornili na potřebu doplánovat související potřebné investice. Například dostatek parkovacích míst u stanice v Podbabě. "Jsme rádi za všechno, co nám ulehčí propojit pravý břeh s levým. Je to pro nás jedna z velmi důležitých možností dopravního propojení," uvedla místostarostka Prahy 6 Eva Smutná. "Pokud by vznikla, tak se samozřejmě vypíše výběrové řízení na provozovatele lanové dráhy, který může dodávat technologie s full servisem a údržbou toho systému na deset až dvacet let," nastiňuje Fafejta, podle něhož se zatím nepředpokládá, že by oním provozovatelem byl dopravní podnik.