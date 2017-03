Praha a dopravní podnik chtějí změnu zákona kvůli metru D. Legislativa neřeší soupravy bez řidiče

před 55 minutami

Pražský dopravní podnik a hlavní město má připravený návrh změn v drážním zákonu kvůli chystané stavbě metra D. Zákon zatím neřeší metro bez řidiče, řekl náměstek primátorky Petr Dolínek. "Změna musí být provedena v následujících dvou letech, návrh už má DPP připraven," dodal. Praha chce v září 2018 zahájit geologický průzkum, dokončení první etapy trasy D očekává do roku 2023.

Praha - Praha se společně s dopravním podnikem (DPP) chystá iniciovat změnu drážního zákona. Důvodem je stavba trasy metra D, která je plánována bez řidiče. To dosud zákon neřeší, řekl ČTK náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023.

Praha chce zahájit v září příštího roku geologický průzkum. Metro D má ulevit přetížené trase C a spojit centrum se sídlišti na jihu města.

"Jedna ze základních podmínek je úprava legislativy, konkrétně drážního zákona, která musí být provedena v následujících dvou letech. Návrh změny má již DPP připraven, nyní čekáme na nejvhodnější příležitost, kdy ji v Parlamentu iniciovat," řekl Dolínek.

Letos v listopadu bude vypsána soutěž, v níž Praha a DPP budou hledat firmu, která provede geologický průzkum. Město také vypracovalo harmonogram stavby. Rozdělena bude do čtyř etap, první zahrnuje zmíněný geologický průzkum. Báňskému úřadu chce město průzkum ohlásit v únoru 2018, v srpnu téhož roku by průzkum mohl začít.

V druhé etapě má podle harmonogramu začít stavba metra mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory. "Při zahájení přípravy této etapy v březnu 2017 je dosažitelný termín zahájení stavby v roce 2019," řekl již před časem Dolínek. Cílem by bylo dokončení a zprovoznění úseku do roku 2023.

Zároveň s druhou etapou by začala ražba tunelu z Písnice směrem do centra. Tento úsek má být dokončen v rámci třetí etapy. V poslední etapě by vzniklo depo v Písnici.

Náklady na stavbu z Písnice na náměstí Míru jsou odhadovány na 50 miliard korun. Město plánuje požádat o peníze z Evropské unie, z níž může získat sedm až devět miliard korun. Stanice metra A do Motola, otevřené nedávno, vyšly na téměř 20 miliard korun.

Před 50 lety začala stavba první stanice pražského metra - Hlavní nádraží. Do provozu se stanice dostala po sedmi letech od zahájení stavby, v květnu 1974, a to spolu s prvním úsekem pražského metra mezi Sokolovskou (dnes Florenc) a Kačerovem.

Drtivá většina stanic bude vybudována předtím, než začne metro D jezdit, tvrdí náměstek primátorky Petr Dolínek. | Video: Martin Veselovský | 15:53

autor: ČTK