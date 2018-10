Praha 7 získá zpět miliony z inzerce, soud pravomocně rozhodl o zakázce z dob ODS

Firma vydávající radniční časopis Hobulet si nechávala příjmy z inzerce a soud nyní uznal, že peníze měly jít do kasy sedmé městské části.

Praha - Radnice Prahy 7 získá po letech 5,6 milionu korun z inzerce v radničním časopisu Hobulet. Ty si neoprávněně nechávala společnost Mauri, jež časopis v letech 2008 až 2015 pro radnici vydávala. Potvrdil to pravomocně Městský soud v Praze.

"Jelikož jde o poměrně nízkou částku, tak povinnost platby jsme odložili na dobu jednoho měsíce," uvedl předseda senátu Aleš Šťastný.

Je to první z žalob, které podalo současné vedení sedmé městské části v čele s Janem Čižinským na hospodaření svých předchůdců na radnici a s níž u soudu pravomocně uspělo.

Uvedenou sumu, zvýšenou o jeden a půl milionu korun na úrocích a navíc další statisíce na nákladech řízení, nemá ale platit firma Mauri, nýbrž B.H.S. Bohemia. Ta totiž zakázku od radnice, kterou tehdy ovládala ODS v čele s Markem Ječménkem, původně získala. A vzápětí ji přepustila právě firmě Mauri.

Není přitom bez zajímavosti to, že k bankovnímu účtu, na který peníze z inzerce i za vydávání časopisu chodily, měl přístup Ječménkův asistent Michael Moureček. Oba jsou spolu i členy rady místního sdružení ODS na Praze 7.

Měli nárok jen na paušál

To, že má radnice výnos z inzerce získat zpět, řekl již na jaře Obvodní soud pro Prahu 4. Ten ale tehdy rozhodl, že peníze má vrátit společnost Mauri jako neoprávněné obohacení. Podle uzavřené smlouvy totiž měla dodavatelská společnost za úplatu zajistit pouze vydávání časopisu. O tom, že má dostávat příjmy z inzerce, nebylo ve smlouvě ani slovo. "Je nesporné, že platby náležely žalobkyni (Praze 7)," konstatovala soudkyně Bronislava Gembčíková.

Majitelka Mauri Jana Bábíková se proti verdiktu odvolala a Městský soud v Praze jí dal zapravdu. Ten, kdo by měl platit, je podle soudce Šťastného B.H.S. Bohemia. Soudce poukázal na to, že radnice uzavřela smlouvu právě s ní a jí také peníze za vydávání Hobuletu radnice posílala. A když zakázku B.H.S. Bohemia přepustila jako subdodávku jiné firmě, tak si vše měla sama ošetřit ve smlouvě.

"Je zřejmé, že B.H.S. Bohemia měla nárok toliko na plnění, které poskytovala v souvislosti se zajištěním vydávání časopisu, které bylo stanoveno paušální výší. Z toho vyplývá, že žádný jiný profit si z toho nemohla ponechat. Jestliže si ponechávala či nezajistila, aby si je neponechával někdo jiný, nějaké benefity, v tomto případě výtěžek z inzerce, pak porušila smluvní povinnost a je povinna vydat tuto částku jako náhradu škody," konstatoval Šťastný.

Místostarosta Prahy 7 Pavel Vyhnánek (Praha 7 sobě) kvituje, že i odvolací soud potvrdil nárok městské části na výnosy z inzerce v časopisu Hobulet. "Společnost B.H.S. Bohemia byla přímým smluvním partnerem městské části a navíc je řádově větší než společnost Mauri, je proto pravděpodobnější, že se městská část ke svým penězům skutečně dostane," uvedl a podotkl, že i proto se proti původnímu verdiktu odvolala i městská část.

Celkově radnice tratila na neodvedené inzerci podle Vyhnánka více než devět milionů korun, ale zbytek už je promlčen. "Bylo to promlčené už v době, kdy jsme na radnici přišli," poukázal Vyhnánek na to, že uvedený rozdíl jde za předchozím vedením radnice, které neodvádění výnosů z inzerce tolerovalo.

Miliony zisku ročně

Nyní se přitom dá očekávat, že B.H.S. Bohemia naopak bude chtít uvedenou sumu zase po Bábíkové. "Nemáme k tomu co říct. Je to otevřený případ," uvedl obchodní ředitel a prokurista firmy David Hoferica. Již dříve přitom firma, která se specializuje na dopravu, nakládání s nebezpečnými odpady či stavebnictví, odmítla říct, proč se o zakázku mimo svoji běžnou činnost ucházela a proč ji obratem přenechala další firmě. Sama Bábíková opakovaně odmítla žádost o rozhovor.

Bábíková se přitom před soudem hájila tím, že bez příjmů z inzerce by nešlo časopis vydávat. "Pokud by si nemohla nechávat výnosy z inzerce, musela by odstoupit od smlouvy, protože se nedá po ní jako podnikatelce požadovat, aby dotovala ztrátový byznys," argumentovala za Bábíkovou její advokátka Veronika Ordnungová.

Že nemá pravdu a vydávání bylo naopak velice lukrativní, ukazuje pohled do účetních závěrek Mauri. V roce 2010 hospodařila firma se ziskem 1,7 milionu korun a v dalších čtyřech letech - tedy když vydávala Hobulet - zisk jen jednou klesl pod dva miliony korun. Kumulovaný hrubý zisk firmy v letech 2009 až 2015 pak činil podle účetních závěrek přes devět milionů korun.

Vyvedeme, ušetříme

Když nové vedení radnice v roce 2015 podalo trestní oznámení, případ začala šetřit i policie. A překvapeně zjistila, že k účtu Mauri měl podpisová práva i tehdejší poradce starosty Ječménka Michael Moureček. Nakonec ale případ odložila, protože prý nešlo doložit, že se stal úmyslný trestný čin. "Uvedené spadá do oblasti práva civilního, ne trestního, což dokazuje i obchodní spor mezi Prahou 7 a žalovanými společnostmi," konstatovala policie v rozhodnutí o odložení, které má redakce k dispozici.

Časopis si původně vydávala městská část sama. Jenže pak se rozhodla najít firmu, která by to dělala za ni. Tehdejší starosta Marek Ječmének to vysvětloval tím, že externí dodavatel bude lacinější - proti takřka třem milionům korun, které ji to stálo ročně, ušetří městská část statisíce.

"Ve skutečnosti byly ale náklady vyšší. Zatímco dříve byla cena za inzerci příjmem radnice, nová firma si ji nechávala," říká místostarosta Vyhnánek. Od jara 2015 si Praha 7 vydává časopis opět sama a ročně ji to stojí 1,8 milionu korun - zatímco Mauri a B.H.S. platila tři miliony.

Čerpadlo, které nečerpá

Není to přitom jediný z nevýhodných obchodů radnice Prahy 7, který řeší soudy. Ty také projednávají žalobu, v níž nové vedení radnice požaduje po svých předchůdcích včetně Ječménka sedm milionů korun jako náhradu škody v souvislosti s pořízením tepelných čerpadel ve škole na Ortenově náměstí.

Ukázalo se totiž, že zakázka za dvacet milionů byla s největší pravděpodobností zmanipulovaná a čerpadla, která měla ušetřit nejméně třicet procent energie, nefungovala. A ač ředitel školy na to, že čerpadla nefungují a škola má vyšší spotřebu než dříve, upozorňoval vedení radnice, to je nikdy nereklamovalo. Kvůli nesplnění podmínek dotace pak městská část musela vrátit sedm milionů, které požaduje po bývalém vedení.