Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu

Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.
Podle radnice plánovaný mrakodrap do této lokality nepatří a zhoršil by podmínky bydlení v okolí, informoval mluvčí městské části Aleš Berný.
Plánovaná stavba má mít 19 nadzemních podlaží a výšku 72 metrů. Podle radnice by takto vysoká budova výrazně narušila charakter území a negativně ovlivnila život obyvatel okolních domů.
„Zásadním negativním dopadem je, že obyvatelé domů v okolí přijdou o světlo a o slunce, sníží se jim komfort bydlení i kvalita života,“ uvedl Berný.
Magistrát vydal územní rozhodnutí loni 17. prosince a Praha 4 na něj může podat žalobu do 18. ledna. Radnice městské části považuje postup magistrátu za problematický mimo jiné kvůli termínu vydání rozhodnutí krátce před vánočními svátky, čímž podle ní byl zkrácen prostor pro reakci.
„Postup magistrátu považujeme jednak za věcně nesprávný a navíc vzhledem k datu rozhodnutí a na to navazující lhůty za neférový,“ řekl místostarosta pro územní rozvoj Patrik Opa (ODS).
Ve stejné věci už dříve zasahoval Nejvyšší správní soud, který v červenci 2023 zrušil předchozí rozhodnutí magistrátu a vrátil případ k novému projednání. Soud tehdy kritizoval způsob, jakým úřady vymezily takzvané stabilizované území, tedy část města s hotovou zástavbou, podle které se posuzuje, zda nová budova svými rozměry a charakterem do okolí zapadá.
Podle Prahy 4 se magistrát v novém rozhodnutí s výtkami soudu nevypořádal a nerespektoval jeho právní názor. Radnice zároveň upozorňuje, že se úřady dostatečně nezabývaly dopady stavby na kvalitu bydlení v okolních domech.
Praha 4 má zhruba 135 700 obyvatel. Zahrnuje celá katastrální území Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka a Podolí, části katastrálních území Nusle, Michle, Záběhlice a několik domů na Vinohradech.
