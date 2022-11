Piráti tepou vlastní koalici v Praze 1. Vadí jim jednání s "panem Mordorem" a trafiky

Od minulého týdne se Piráti podílí na vedení městské části Praha 1. O již utvořené koalici ale nyní nezvykle rozhodují členové strany z celého Česka. Část z nich vyvolala hlasování o tom, zda vedení radnice neopustit. Vadí jim rekordní počet uvolněných pozic a vyšachování vítězné Prahy 1 sobě. Kritizují také to, že se jeden z Pirátů sešel s exstarostou z ODS, kterého nazval "panem Mordorem".

Na radnici v centru Prahy je od minulého týdne starostkou Terezie Radoměřská z TOP 09. V radě s ní budou sedět ještě zástupci Pirátů, ODS, hnutí ANO, kteří kandidovali pod hlavičkou Naše Praha 1, a lokálního uskupení Rezidenti 1. Společně mají v 27členném zastupitelstvu šestnáct mandátů, z toho čtyři jsou pro Piráty.

Sotva však uzavřeli koaliční smlouvu, část Pirátů z celého Česka se ozvala, že se jim taková koalice nelíbí. A to natolik, že od pátku o vzniklé koalici hlasuje celostátní fórum strany. Výsledek se očekává v pondělí po 22. hodině. "Tato koalice pošlapává základní hodnoty, na kterých naše strana stojí," zdůvodňuje iniciátor celostranického hlasování Jan Hrubeš, který je zastupitelem v Pardubicích.

Kritice koalice čelí zejména kvůli velkému počtu takzvaných uvolněných funkcí. Tedy těch, které vyžadují politickou práci na radnici na plný úvazek a přináší vyšší plat. Takto má pracovat celkem čtrnáct zastupitelů, dosud jich bylo jedenáct. Například více než dvakrát početnější Praha 3 má pouze osm takových funkcí.

V Praze 1 má mít plný úvazek z devíti radních hned osm z nich a k tomu ještě šest zastupitelů, kteří budou dělat předsedy komisí a výborů. "Některé funkce jsou zjevnými politickými trafikami, jako například uvolněný předseda komise pro informatiku a smart cities, uvolněný předseda sociální komise a uvolněný předseda komise pro zdravotnictví," napsal Hrubeš na pirátské fórum.

Plat jednoho uvolněného zastupitele činí v takto velké městské části 58 tisíc korun hrubého. V případě, že by zůstal neuvolněný, pobíral by jen 2,5 tisíce. V případě radních je to 67 tisíc pro uvolněného, 10 tisíc pro neuvolněného.

Nová starostka Radoměřská si za ale tím stojí. "Máme sice 30 tisíc obyvatel jako Příbram nebo Písek, ale městskou částí projdou miliony lidí. Praha 1 je prostě výkladní skříní celého státu a jsem přesvědčená o tom, že si zaslouží mimořádnou pozornost," vysvětluje Radoměřská.

Tento model také považuje za transparentnější. "Je přijatelnější mít uvolněné lidi, kteří pracují pod dohledem zastupitelstva, a do výrazné míry tím eliminujeme asistenty a poradce, kteří u neuvolněných zastupitelů dříve bývali," dodává.

Hrubešovi vadí také to, že na Piráty zbyly méně důležité oblasti. Jejich místostarosta David Bodeček dostal kulturu a školství, radní Ivana Antalová sociální věci. Finance, majetek, dopravu či územní rozvoj si mezi sebe rozdělila ODS s ANO. Podle Hrubeše Piráti v takové koalici "budou hrát ne druhé housle, ale spíš poslední violu".

Dvě varianty koalice

Už samotné vyjednávání o koalici mělo dramatický průběh. Předsedkyně Pirátů v Praze 1 Olga Sklenářová uzavřela memorandum o spolupráci se sdružením My, co tady žijeme, kterou tvoří STAN s lidovci, a Prahou 1 sobě, která se ziskem sedmi mandátů volby vyhrála.

Část Pirátů v čele s lídrem Davidem Bodečkem už ale vyjednávala o vzniku koaliční smlouvy s TOP 09, ODS a ANO. Bodeček totiž nemá dobré vztahy s lídrem Prahy 1 sobě a bývalým starostou Pavlem Čižinským. V minulém volebním období Bodeček jako radní pohrozil rezignací kvůli tomu, jak Čižinský radnici vedl. Vyústilo to v nahrazení Čižinského ve funkci starosty Petrem Hejmou ze STAN.

Místní sdružení Pirátů v Praze 1 variantu koalice s ODS, ANO, TOP 09 a Rezidenty 1 odsouhlasilo osmi hlasy ze třinácti. Proti byla právě Sklenářová nebo zvolená zastupitelka Nikol Švecová.

Sklenářová s Hrubešem poukazuje také na to, že pochybně působí i Bodečkovy předvolební schůzky s někdejším starostou z ODS Filipem Dvořákem. Ten se do zastupitelstva nedostal, je však vlivným zákulisním hráčem.

Bodeček schůzku zanesl do pirátské evidence kontaktů a schůzek. Místo jména Dvořáka ale uvedl, že se sešel s "panem Mordorem". "Tohle je znevažování a pošlapávání jednoho ze základních principů fungování strany," upozorňuje Hrubeš. Deník Aktuálně.cz požádal Bodečka o vyjádření, do vydání článku ale nereagoval.

Zásahy do skládání koalice ve městech jsou u Pirátů výjimečné. Mimořádný přezkum rozhodnutí místní organizace o vstupu do koalice podpořilo na pirátském fóru přes 70 členů. Pokud by Piráti z koalice odešli, musel by se zbytek stran spokojit s menšinovou vládou, nebo se dohodnout s někým dalším.

Po zářijových volbách v první městské části řešili ještě jednu kuriozitu. Ukázalo se, že člověk z druhé poloviny kandidátní listiny jedné ze stran zemřel. Piráti proto podali na výsledek voleb stížnost k soudu. Věřili, že by jim rozsudek mohl zajistit mandát navíc. Městský soud v Praze ale konstatoval, že "nebylo porušeno ustanovení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek". Výsledky voleb se tedy nezměnily.