Pracoval pro Klause na Hradě, do Senátu kandiduje za SPD. Ptejte se Ladislava Jakla

Do Senátu by se chtěl dostat hudebník, publicista a někdejší tajemník prezidenta Václava Klause Ladislav Jakl. Do horní komory kandiduje jako nestraník za Okamurovo hnutí SPD v Praze 2. Jakla v kampani podpořil nejen exprezident Klaus, ale i jeho syn Václav Klaus ml., který je členem ODS. Ta má ale v obvodu vlastního kandidáta. V roce 2012 se Jakl pokusil kandidovat na prezidenta, nesehnal ale potřebný počet podpisů. V témže roce vyhrál i anketu Zelená perla za svůj výrok o "cyklomaniacích". Jakl dlouhodobě tvrdí, že Evropská unie musí zaniknout. Čtenářům Aktuálně.cz bude odpovídat od pátečních 13 hodin.

SPD nejdůsledněji artikuluje své postoje vůči největším problémům dneška - utahování šroubů bruselské byrokracie a organizované masové migraci. | Video: DVTV, Martin Veselovský | 26:56

Ladislav Jakl bude odpovídat od 13 hodin.

rád bych se Vás zeptal na některá důležitá témata:

1) Je Země kulatá nebo placatá?

2) Bylo 11. září 2001 false flag operace amerických tajných služeb?

3) Jak je to s globálním oteplováním?

4) A co třeba chemtrails? Illumináti? Aštar Šaran??A jedna otázka pro Aktuálně.cz - proč tomuto bezvýznamnému kašparovi dáváte mediální prostor??D.S. ? Bohumil Čáp - Dnes 9:57 Dobrý den,

stojíte o hlasy žen ve volbách?

Děkuji za odpověď ? Jana - Dnes 9:57 Co mít účes, který nosí slušní lidé, a ne tu hrůzu, co máte vy? Nebýt toho mastneho ohonu, byl byste volitelný, takhle fakt ne, sorryjajo. ? Aleš N. - Dnes 9:55 Dobrý den, zajímal by mě vás pohled na pojem neomarxismus. Nepřijde vám hloupé a jednoduché jak s tímto pojmem operují někteří politici v poslední době jako např. Tomio Okamura? Je správně "zaškatulkovat" takové velikány filosofie jako jsou Adorno, Benjamin, Habermas nebo Fromm? Opravdu souhlasíte s tím, že např. Frommovy myšlenky směřují k nové totalitě? Není to spíše naopak? Děkuji ? Ivo - Dnes 9:48 Proč někdo dělá reklamu tomuhle b.lbovi ? ? Libi - Dnes 9:47 Moc vám fandím p Jakl škoda že vás nemůžu volit žiju v jiném obvodě. Dotaz koho volit jakou stranu? Díky za tip. Hezký den ? Tomáš - Dnes 9:46 Dobrý den, pane Jakle,



nikdy jsem s vámi nesouhlasil asi v ničem, ale respektuji Vaše právo na názor. Jen bych se rád zeptal na dvě otázky:



1) Jaké jsou vaše inspirační zdroje. (Lidově: "Kam na ty názory chodíte?")

2) Kdy (v jaké době) jste si uvědomil, že vaše názory jsou v rozporu s tím, co je považováno za "mainstream" (nemám rád tento nálepkový výraz, ale asi víte, jak to myslím...)Děkuju za odpověď a přeju pěkný den.