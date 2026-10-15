Poslední fotka s unikátními vysílači. Život se zastavil, vidět to chtěl každý

Dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku, ve čtvrtek v 11 padla k zemi.
Zatímco u nohou běhali hraboši a další malí hlodavci, nad hlavami jim létaly drony, ultralehká letadla, vrtulník a jeden paraglidista. Tisícovky lidí, kteří ve čtvrtek dopoledne zaplnili strniště v okolí středočeských Liblic, však nic z toho nezajímalo. Upřeně s mobily a foťáky v rukou hleděli směrem ke dvěma červenobílým stožárům. Až krátce po jedenácté dopoledne dominanta zmizela.
Sotva kolem cedule s nápisem Mochov projede traktor s vrchovatým nákladem hlávek zelí, vyjeví se za ním desítky let neměnná silueta. Dva červenobílé vysílače jsou i dnes ráno, ve čtvrtek 15. října 2026, viditelné na kilometry daleko.
Je to však jen na několik posledních desítek minut. Padesát let dlouhá historie nejvyšší stavby v Česku se totiž uzavřela. Pád dvou mohutných konstrukcí sledovali ze svých zahrad obyvatelé blízkých Bylan či Českého Brodu i tisícovky dalších zvědavců okupujících pole v okolí.
Obrovské množství aut a lidí se od brzkého rána houfuje u kolínské výpadovky. Místo poblíž památníku obětem druhé světové války je jindy proslavené česnekem a cibulí, však tu tomu nikdo neřekne jinak než samosběr u vysílače.
„Tady už za chvíli nebudeme ani my,“ radí policista novináři, aby z okraje jindy vytížené silnice první třídy I/12 zmizel o pár stovek metrů dál. „Tady jsme v zóně dopadu, tady to může spadnout,“ ukazuje na dva velmi blízko stojící stožáry vysoké 355 metrů.
Řada lidí s auty se shromáždila kolem hřbitova ve Kšelích. Silnice se tu na několik hodin proměnila v parkoviště. Podle registračních značek tady parkovaly vozy z Liberecka, Jihlavska či jižní Moravy.
„My jsme tady náhodou,“ svěřuje se dvojice mužů. „Zaměřovali jsme poblíž stavbu a zrovna to hlásili v rádiu,“ pokračují technici. „Teďka na Kissu ale říkali, že to odstřelí v deset, že jim to prozradil nějaký policajt, tak to zvládneme,“ odpovídají na dotaz novináře, jak si ve strništi chtějí krátit víc než hodinové čekání do demolice naplánované původně na jedenáctou dopolední.
Nakonec ale přece jen jako množství dalších zvědavců museli čekat až zhruba do čtvrt na dvanáct. „Práce nemá nohy, neuteče,“ směje se další muž, když si vytahuje z kapsy bundy telefon. „Tu hodinu si klidně odečtu, tohle přece člověk vidí jednou za život,“ pokyvuje směrem ke dvěma stožárům.
Stavebníci prozrazují, že sice místní nejsou, přijeli z Neratovic, ale liblické vysílače moc dobře znají. Z tamějších paneláků prý byly dobře vidět nejen v noci – až do úterý 13. října totiž svítily –, ale i přes den za hezkého počasí.
Během čekání ve strništi sledují množství hlodavců, kteří vylézají a zase zalézají do hlíny prošpikované dírami mezi vyschlými klasy. „V létě je sucho a zimy jsou taky mírné, tak už ani neumrznou,“ ukazuje jeden z nich na malé hbité hraboše či polní myši.
S blížící se jedenáctou se zaplňuje i nebe. K visícímu dronu a kroužícímu paraglidistovi se přidává několik ultralehkých letadel a nakonec i vrtulník. Ti všichni přiletěli sledovat, jak zhruba čtyři kilogramy pardubického semtexu ukončí půlstoletí existence dvou vysílačů, které poslední rádiový signál přestaly šířit 31. března 2025.
„Je toho škoda samozřejmě, ale kdo ty peníze jen tak dá, když už to nemá žádné využití,“ lamentuje jeden z mužů nad osudem středočeské dominanty. Společnost České radiokomunikace, která vysílače vlastnila, spočítala, že k jejich nutné rekonstrukci bylo nutných zhruba 170 milionů korun. Většinu sumy by si vyžádala výměna kotvicích ocelových lan.
Podobné debaty utínají krátce po jedenácté hodině dva záblesky a po několika vteřinách i zpožděný zvuk výbuchu, který na strniště dorazil. Od tohoto signálu uteče ještě řada minut, než se mezi stožáry objevuje vystřelená světlice.
V popředí její kouřové stopy se pak dva vysílače lámou jako skládací metr a neslyšitelně padají k zemi. Exploze je slyšet opět o něco později. Lidé vypínají telefony a bez jediného slova rychlým krokem mizí z pole ke svým autům.
„Neříkejte mi, že by se třeba telefonní operátoři nemohli domluvit, vždyť pro ně je 170 milionů jen kapka v moři,“ láteří jeden ze stavařů. „Tady v těch lesích a nížinách je občas blbý signál, ve vesnici vedle pomalu ani nemají internet, na ty Liblice klidně mohli dát své antény,“ mávne nespokojeně rukou.
Dvojici vysílačů tvořící komplex Liblice B od sebe dělilo 120 metrů. Na střední Čechy takto „dohlížely“ od poloviny 70. let a jejich původním úkolem bylo šíření regionálního rozhlasového vysílání. Byť byly zajímavé svou konstrukcí, systémem kotvicích lan i vnitřním motorovým výtahem stoupajícím až do výšky 350 metrů, technickou památkou nikdy prohlášeny nebyly. I proto ve čtvrtek 15. října 2026 zmizely.