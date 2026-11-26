Budou to už tři měsíce, co ministerstvo obrany rozjelo opakovaný tendr na ombudsmana. Výběr doteď neskončil. Jak totiž deník Aktuálně.cz informoval, do procesu zasáhl údajný bezpečnostní incident v kanceláři Kateřiny Jacques. Ta přitom podle neoficiálních informací stejně jako v prvním, a později zrušeném, výběrovém řízení znovu uspěla. Výsledky kontroly už má ministerstvo k dispozici.
Do konce minulého týdne to bylo pouze neoficiální. Od pondělka 23. listopadu to však má Pavel Kříž, nový šéf inspekce ministerstva obrany, i na papíře. „Po víkendu jej navštívili zástupci našeho odboru bezpečnosti a formálně mu závěrečnou zprávu předali,“ popisuje vysoce postavený úředník ministerstva obrany.
Kříž tak už několik dnů ví, jak dopadlo prověřování údajného bezpečnostního incidentu, který se měl týkat toho, jak Kateřina Jacques nakládá se svým heslem k nezabezpečenému počítači. Ministerstvo obrany dosud o výsledku kontroly neinformovalo.
Jak si novinář v úterý a ve středu ověřil u tří resortních úředníků, žádný výrazný prohřešek, který by mohl zkomplikovat kariéru Jacques jako ministerské ombudsmanky, pracovníci odboru bezpečnosti prý nezjistili.
„Všechno teď směřuje ke čtvrtku 26. listopadu, kdy by se měl Kříž jako nadřízený s Jacques osobně po delší době setkat,“ přibližuje jeden ze zaměstnanců odboru ministerské inspekce. „Čekáme, že tam by spolu oba mohli probrat nejen výsledky kontroly, ale vůbec budoucnost Jacques v resortu,“ dodává.
Reportér deníku Aktuálně.cz proto Pavla Kříže oslovil s dotazem, jak chce nyní ve věci Kateřiny Jacques pokračovat. „Obraťte se, prosím, na tiskové oddělení ministerstva obrany,“ zareagoval Kříž stroze.
Resortní mluvčí, jak je při jejich komunikaci s deníkem Aktuálně.cz obvyklé, však do vydání článku neodpověděli. Novinář se pak pokusil oslovit i samotnou Kateřinu Jacques. Ani ona se ovšem k věci nijak nevyjádřila.
Čekání na výsledek
Jak už deník Aktuálně.cz popsal před několika dny, přestože Kateřina Bursíková Jacques funguje jako hlavní ombudsmanka ministerstva obrany od loňského července a během posledního čtvrtroku prošla úspěšně dvěma výběrovými řízeními, ve hře je nyní její konec.
Jako jeden z „výrazných pohrobků“ po minulé vládě Petra Fialy (ODS) na obraně je totiž prý Jacques horkou adeptkou na to, aby se jí ministr Jaromír Zůna (za SPD) a jeho náměstek-hlídač Radovan Vích (SPD) zbavili.
Ještě před říjnovým příchodem Kříže na ministerstvo obrany rozjel státní tajemník resortu výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení lidských práv odboru inspekce. Tedy tendr na pozici ombudsmana či ombudsmanky v nové struktuře resortu, kde se čekalo, že Kateřina Jacques původní funkci obhájí.
A přestože Jacques ve výběrovém řízení skutečně uspěla, jeho výsledky šly na konci letošního srpna do koše. Znovu pak tendr ministerstvo vyhlásilo v pátek 4. září. Opět jím dle zdrojů deníku Aktuálně.cz měla Kateřina Jacques projít úspěšně.
Ovšem ani po téměř třech měsících není formálně jasno. „Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na místo vedoucího oddělení lidských práv odboru inspekce ministerstva obrany dosud nebylo ukončeno, není možné poskytnout žádné doplňující informace,“ reagovala v polovině listopadu Johana Starková z tiskového oddělení resortu.
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který dohlíží na ministerstvo obrany.
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