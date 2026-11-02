Práce bez smyslu, nekonečné schůzky a úzkost. Stres vyřazuje mladé Čechy ze zaměstnání

Práce, která nedává smysl, nejasné termíny a nedostatek odpočinku. Pro stále více lidí se stres stává každodenní překážkou a některým dokonce znemožňuje práci. Výzkumy ukazují, koho zasahuje nejčastěji a jaké způsoby péče o duševní zdraví Češi podceňují.
„Seděl jsem v kanceláři s otevřeným notebookem, do kterého jsem jen vyděšeně zíral. Navalila se na mě úzkost, která mě doslova paralyzovala,” vzpomíná devětadvacetiletý Adam z Prahy. Po dvou letech práce v korporátu se u něj projevovala větší nechuť k práci, vyhýbal se komunikaci s kolegy, nechodil na domluvené meetingy a neplnil zadané úkoly.
„Nakonec jsem úplně přestal chodit do kanceláře a notebook jsem vůbec neotvíral,“ popisuje. Období, kdy kvůli stresu a úzkostem vůbec nemohl pracovat, trvalo celkem dva týdny. Jeho případ přitom není zdaleka ojedinělý.
Mezinárodní výzkum společnosti Ipsos zjistil, že téměř dvě třetiny Čechů v uplynulém roce zažily takovou míru stresu, že měly pocit, že některé věci nezvládají. Bezmála polovina populace dlouhodobě pociťovala smutek či beznaděj. Čtvrtina veřejnosti kvůli stresu nebo problémům s duševním zdravím nemohla po určitou dobu chodit do práce.
Vyšší zátěž pociťují častěji ženy než muži a zároveň se více dotýká mladších ročníků, zejména těch z Generace Z, tedy lidí ve věku mezi osmnácti a třiceti lety. Právě mezi nimi je to dokonce 35 procent, kteří kvůli psychickým potížím a stresu nemohli pracovat.
„Mladí lidé kladou na téma duševního zdraví větší důraz než starší generace. Častěji přemýšlejí o své duševní pohodě, otevřeněji o ní mluví a zároveň aktivněji hledají způsoby, jak o ni pečovat,“ říká socioložka Markéta Kneblíková z Ipsosu.
Dlouhodobější stres je častější u mladých
K podobným závěrům dospěl i průzkum agentury STEM/MARK. Podle jejích výsledků dlouhodobý stres zažívá 51 procent mladých, zatímco mezi staršími je to pouze 16 procent.
„S věkem problémů neubývá, ale mění se jejich povaha a zřejmě i způsob, jak na ně reagujeme. Data ukazují, že lidé nad 60 let mají výrazně více chronických zdravotních problémů, ale méně povinností, více času na odpočinek a lepší psychickou pohodu než mladí,“ vysvětlují výzkumníci.
Podle nich starší lidé zároveň mají většinu životních cílů a snů splněnou, zatímco mladší ročníky tyto výzvy teprve čekají.
Faktorem ale není jen věk. Nepříjemné stavy častěji zažívají lidé v horší finanční situaci a ti, kteří jsou nespokojeni se vztahy v rodině, s partnerem či přáteli. Dalšími původci stresu jsou také špatné vztahy s kolegy a práce, která člověka nenaplňuje. Lidé, kteří takto vnímají svou profesi, jsou ve stresu dokonce třikrát častěji.
Podobně to měl i Adam. „Myslím, že za tím stály nekonečné absurdní termíny, profesní osamocení a bezpředmětné meetingy, na kterých byli lidé, kteří očividně neměli kompetence pro své manažerské pozice. Náplň práce byla ultimátně nesmyslná,“ vysvětluje.
Dostatek odpočinku je klíčový
Důležitým faktorem je odpočinek. Dlouhodobý stres mají častěji lidé, kteří nepouští pracovní úkoly z hlavy ani po pracovní době a nestíhají dostatečně odpočívat. Roli hraje i množství povinností. Ti, kteří mají přiměřené množství úkolů a nejsou zahlceni, se v delším horizontu cítí lépe.
Stres se postupně podepisuje i na fyzickém zdraví. Může vést k dlouhodobé únavě, horšímu spánku, chronickým problémům i častějšímu užívání léků proti bolesti. V takovém případě je důležité včasné zapojení odborníků a psychologické poradenství.
„Během prvních dnů jsem využil zaměstnaneckého benefitu na akutní terapeutickou pomoc. Měl jsem proplacených prvních pět sezení u předem vybraných terapeutů. Začal jsem také docházet na psychiatrii, kde jsem zahájil preventivní léčbu antidepresivy, protože jsem se obával, že by se můj stav mohl zhoršit,“ popisuje Adam.
Jak se stresem bojovat
Podle průzkumu Zdraví pod lupou Lékárna.cz ovšem s negativními pocity Češi bojují nejrůznějšími způsoby. K těm nejčastějším patří pobyt v přírodě, trávení času s rodinou nebo koníčky. Zhruba třetina si svou pohodu posiluje domácím mazlíčkem nebo sportem. Ženy častěji užívají bylinky a předepsané léky.
„Vysoce účinný je pro podporu našeho duševního zdraví systematický rozvoj, vědomé hlídání work-life balance a rozvíjení všímavosti,“ uvádí příklady psycholog Radvan Bahbouh.
Velmi účinná je také redukce sledování zpráv a pobytu na sociálních sítích. „I přes svou účinnost jsou tyto prostředky zlepšení duševního zdraví vcelku opomíjené. V této oblasti by rozhodně pomohla větší osvěta,“ uzavírá Bahbouh.
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