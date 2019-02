Pozvánky na akci komunistů chodily z mailu, jenž napodobil adresu ukrajinské ambasády

Na tiskovou konferenci o rozvoji Ukrajiny pět let po Majdanu, která se konala pod záštitou komunistického europoslance Jaromíra Kohlíčka, lákala pozvánka rozesílaná z e-mailové adresy, která na první pohled působí tak, že patří ukrajinské ambasádě. Ve skutečnosti to však její adresa není. Ambasáda se proti tomu hodlá bránit a obrátila se již na policii.

S tiskovou konferencí nemá ukrajinské zastoupení v Česku vůbec nic společného, natož aby na ni někoho zvalo. "Velvyslanectví Ukrajiny se obrátilo na policejní orgány České republiky, aby nám poskytly právní hodnocení tohoto činu," řekla Aktuálně.cz mluvčí ukrajinské ambasády Tetiana Okopna.

Kohlíček uznává, že rozesílat pozvánky na tiskové konference pod jeho záštitou z e-mailové adresy emb.cz.mfa.gov.ua@post.cz není vhodné. "Samozřejmě mě mrzí, že ta adresa je takhle hodně podobná. Ale nemám s tím nic společného než to, že jsem patronem akce," říká europoslanec KSČM.

Sám si nezvyklé e-mailové adresy, jejíž část před zavináčem odkazuje na stránky ukrajinského velvyslanectví v Česku, všiml. Proč se používá ke zvaní novinářů zrovna tato adresa, však nepátral. "Přiznám se, že mám tolik práce - třeba dnes (v pondělí) jsem měl dvě besedy na školičkách a teď mám besedu s občany , že na to nemám čas. Navíc je krásné počasí a já mám dvě zahrady, dohromady přes půl hektaru. Je vám jasné, že se věnuji nejdříve těmhle věcem. Pak odjíždím do Bělehradu s oficiální delegací z Evropského parlamentu, takže se přiznám, že jsem to trochu pustil stranou," vysvětlil Kohlíček.

Europoslanec však pozvánky na tiskové konference nerozesílá a odkazuje na organizátora těchto akcí Romana Blaška, který je redaktorem Haló novin spojených s komunistickou stranou a jako člen Komunistické strany Československa je v letošních volbách do Evropského parlamentu čtyřkou společné kandidátky KSČM a dalších stran.

I Blaško však odmítá, že by pozvánky z uvedené adresy posílal, přestože je v jejich závěru uveden jeho kontakt. Trvá na tom, že je posílá výhradně z e-mailu se svým jménem. "Ano, je tam můj kontakt, ale ptal jste se na e-mailovou adresu odesílatele. A zde jednoznačně odmítám odesílání z jiné adresy než této. Ani není žádný logický důvod odesílat z jiné adresy. Že si tento dokument někdo přeposílá z nějakých různých adres, s tím já nic bohužel neudělám," napsal redakci z osobního e-mailu Blaško.

Přestože Kohlíček tvrdí, že ho situace mrzí i kvůli dobrým vztahům s ukrajinskou ambasádou, v minulosti ho její představitelé několikrát veřejně kritizovali za opakované návštěvy Ruskem okupovaného Krymu a kroky, které mohou být interpretovány jako uznání změny statusu ukrajinského Krymu.