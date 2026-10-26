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Domácí

Pozvánku od Pavla dostali Klaus i Zeman. Na Hrad ale dorazí jen jeden

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Pozvánku na oslavu státního svátku 28. října dostávají do Vladislavského sálu na Pražský hrad mimo jiné i bývalí prezidenti. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Jenže poslechnout si projev současné hlavy státu Petra Pavla přijde jen jeden z jeho předchůdců. Zatímco Václav Klaus plánuje dorazit i s manželkou Livií, Miloš Zeman opět udílení státních vyznamenání vynechá.

Jak Miloš Zeman, tak Václav Klaus obdrželi pozvánku na Hrad ku příležitosti státního svátku 28. října. Zatímco Klaus svoji účast plánuje, Zeman se do svého nástupce ve funkci prezidenta Petra Pavla opřel a nepřijde.
Jak Miloš Zeman, tak Václav Klaus obdrželi pozvánku na Hrad ku příležitosti státního svátku 28. října. Zatímco Klaus svoji účast plánuje, Zeman se do svého nástupce ve funkci prezidenta Petra Pavla opřel a nepřijde.Foto: Facebook Miloše Zemana – archiv Miloše Zemana
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Je to už taková tradice, že od doby, co je prezidentem Pavel, Zeman vynechává udílení státních vyznamenání. Ani letošní rok nebude výjimkou.

„Nemám rád formální gesta bez obsahu, projevy čtené z čtecího zařízení, a když se vyznamenávají lidé, kteří přisluhovali Fialově vládě,“ uvedl v pondělí pro Aktuálně.cz Zeman.

„Dne 28. října neoslavím vznik republiky na Pražském hradě, kde se v poslední době oslavuje spíše monarchie,“ rýpl si Zeman do Pavla.

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Exprezident narážel na Pavlovu odpověď ze začátku srpna, kdy dostala hlava státu dotaz na setkání s monarchisty, zda by si uměla Česko představit jako moderní parlamentní monarchii. „Já bych s tím neměl sebemenší problém. Když se podíváme kolem sebe, tak i v Evropě je řada konstitučních monarchií, které fungují velice dobře a tradičně,“ řekl tehdy Pavel a dodal, že by to ale musela být vůle lidí.

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Zeman tak zvolil místo večera na Hradě jiný program. „Přijal jsem pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu a zúčastním se jejich slavnostního shromáždění v Praze,“ uvedl exprezident.

Současná vláda začala obnovovat se svazem spolupráci poté, co ta předchozí ji přerušila, což zdůvodňovala mimo jiné netransparentním hospodařením. Spolek také čelil kritice za některé výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, vylučování členů, kteří se vymezili proti vedení svazu, i to, že po začátku války na Ukrajině neodsoudil ruskou agresi.

Obecní dům a pak Hrad

I Klaus se ve státní svátek objeví na veřejnosti. V programu má vystoupení s proslovem na shromáždění k výročí vzniku samostatného státu, které pořádá jeho institut. Akce proběhne dopoledne u pražského Obecního domu.

Večer by se ale měl v pořadí druhý český prezident objevit i na Hradě. „Je pozvaný a chystá se dorazit na Pražský hrad i s paní Klausovou,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí Klausova institutu Michaela Žalská.

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Pozvání obdržela i bývalá první dáma Dagmar Havlová. „Ano, byla pozvána a večera se zúčastní,“ uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí prezidentské kanceláře Daniel Drake.

Přes 200 návrhů

Oslavy státního svátku 28. října jsou spojeny s předáváním státních vyznamenání (druhý řádový den je ze zákona 1. ledna). Prezident Pavel loni ocenil 48 osobností a dá se očekávat, že podobný počet bude i letos.

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Návrhy na vyznamenání může prezidentovi podat veřejnost, skupina občanů nebo organizovaná skupina. A také obě komory Parlamentu, jen tam se letos sešlo přes dvě stě jmen.

Letos zákonodárci navrhli na „metály“ třeba herce Miroslava Donutila, Jiřího Lábuse, Arnošta Goldflama nebo Zlatu Adamovskou. Dále zakladatelku Československého červeného kříže Alici Masarykovou, bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, spisovatele Milana Kunderu, hudebníky Michala Prokopa a Jiřího Pavlicu, exministra kultury Daniela Hermana nebo fotbalistu Patrika Schicka. Finální slovo má ale prezident.

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