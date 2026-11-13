„Pozornost se přesouvá.“ Stát couvá ze souboje s Tykačem o stamiliony z těžby uhlí

Některým obcím na Mostecku dorazily na účty desítky milionů korun. Uhelný konglomerát Severní energetická patřící Pavlu Tykačovi tak – bez dohody se státem – rozděluje část peněz ušetřených díky odpuštěné rekultivaci lomu ČSA. I když ministerstvo životního prostředí ještě před pár týdny chtělo na výši vyplácené sumy zatlačit, dle zjištění deníku Aktuálně.cz ze souboje s Tykačem nakonec couvá.
Ještě na konci letošního srpna Milan Čapek (BEZPP), starosta Vysoké Pece, netušil, kolik peněz celkově jeho obec od těžařů získá. „My jsme si požádali o dar na dofinancování základní a mateřské školy, které máme v přípravě. To jsme si vyčíslili na 80 milionů,“ sumíroval tehdy před reportérem deníku Aktuálně.cz.
Bylo to jen pár dnů poté, co s několika dalšími starosty obcí sousedících s povrchovým lomem ČSA dorazil do panelákového sídla skupiny Sev.en v Mostě. „Nejednají s každým separé, vždycky jsme u toho jednání všechny obce,“ popsal ještě Čapek.
Vysoká Pec nakonec od těžební firmy miliardáře Pavla Tykače nezískala všechny peníze, které si vysnila. Na její účet na konci října dorazilo 50 milionů korun. Stejně tak blízké Vrskmani. Ta obdržené peníze prý využije na vybudování domova důchodců.
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