Pozor na začátek týdne. Vedra o víkendu vyvrcholí bouřkami a prudce se ochladí

Tropické teploty vystřídají v závěru posledního prázdninového víkendu bouřky, citelné ochlazení i o víc než deset stupňů a místy trvalejší déšť. Zatímco sobotní teploty dosáhnou 32 stupňů a v neděli bude ještě o stupeň tepleji, v pondělí ukáže teploměr v Čechách jen 16 až 21 stupňů.

Bouřky se v neděli a v noci na pondělí mohou objevit na většině území, aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) neplatí jen pro západní a jihozápadní cíp republiky.

"O víkendu k nám bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu, v neděli během dne začne počasí u nás ovlivňovat od západu studená fronta," uvedli meteorologové.

Nejtepleji bude o víkendu na jihu Moravy a v Polabí. V neděli dorazí bouřky - do Čech už odpoledne či večer, na Moravu a do Slezska večer nebo v noci. Ojediněle při nich může napršet kolem 40 milimetrů vody. "Bouřky budou postupně přecházet do trvalejších srážek ve východní polovině území," upozornil ČHMÚ.

VIDEO: Taťána Míková o počasí v Česku.