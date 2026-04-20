Pozor na sklenice s bílou nálepkou. Jak poznat otrávenou dětskou výživu

V některých skleničkách dětské výživy od firmy HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku se objevil jed na krysy. Uvedla to sama firma s tím, že její maloobchodní partneři všechny výživy preventivně odstranili z prodeje. Dvě otrávené sklenice se objevily i v Brně, policie však nepovažuje míru ohrožení za vysokou. Deník Aktuálně.cz odpovídá na otázky, jak se podezřelým výživám preventivně vyhnout.
Jak se jed na krysy do dětské výživy dostal?
Podle rakouských úřadů čelí prodejce dětské výživy, společnost HiPP, vydírání. Jed na krysy měli do sklenic údajně dát zatím neznámí pachatelé. Tomu odpovídá i vyjádření samotné společnosti, která v prohlášení uvedla, že se sklenicemi „bylo manipulováno“. „Tato událost nesouvisí s kvalitou výrobků ani s výrobou. Výrobní, zabezpečovací a kontrolní procesy společnosti HiPP zůstávají zcela funkční,“ ujišťuje dále prodejce.
Na co si dát přesně pozor?
Přímo v Rakousku byly zachyceny poškozené sklenice dětské výživy s obsahem mrkve a brambor (190 gramů). Problematické skleničky byly označeny bílou nálepkou s červeným kruhem na dně, poznat byly i podle již otevřeného či poškozeného víčka, chybějícího bezpečnostního uzávěru nebo neobvyklého zápachu, uvádí Rakouský úřad pro zdraví a bezpečnost potravin.
Prodejce proto radí:
vždy zkontrolujte neporušenost obalu u kupovaného produktu,
zejména u skleniček se ujistěte, že je vakuové uzavření neporušené,
nepoužívejte žádné produkty, které vykazují jakékoli známky poškození.
Dvě podezřelé sklenice s výživou se objevily i v Česku. „V rámci probíhajícího šetření bylo zjištěno, že sklenice dětské výživy HiPP, se kterými bylo evidentně manipulováno, byly zajištěny také v České republice a na Slovensku. Při analýze těchto sklenic příslušné orgány zjistily, že obsahovaly jed na krysy. Dotčení maloobchodní partneři v obou zemích již preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy HiPP z prodeje,“ uvedl prodejce. Mělo jít o obchod v Brně, údajně prodejnu Tesco.
Mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný uvedl, že se tak stalo přesně podle e-mailu zaslaného pachatelem, bližší informace ale nechtěl uvést. Jak už ale bylo zmíněno, pachatelé, kteří mají společnost vydírat, otrávené sklenice označili bílou nálepkou s červeným kruhem na dně.
Jaký jed je v kontaminovaných sklenicích?
Rakouská Agentura pro zdraví a bezpečnost potravin (AGES) upozornila, že látky obsažené v jedech na krysy snižují srážlivost krve a jejich požití se může projevit krvácením z dásní či z nosu, modřinami nebo přítomností krve ve stolici. V takových případech agentura doporučuje neprodleně vyhledat lékaře.
„Nejčastěji používanou účinnou látkou je bromadiolon, tzv. antagonista vitaminu K. Ten inhibuje účinek vitaminu K, který je nezbytný pro srážení krve. V důsledku toho může být snížena schopnost krve se srážet. Mezi možné následky patří krvácení (krvácení dásní, krvácení z nosu, modřiny, krev ve stolici),“ uvádí rakouské úřady. Příznaky se mohou objevit i dva až pět dní po konzumaci.
Jak má zákazník zjistit, že si nekoupil kontaminovanou výživu?
Podle vyjádření společnosti HiPP byly již dotčené výrobky odstraněny z prodeje. Hygienická služba nicméně pokračuje v kontrolních a preventivních opatřeních.
Situaci kolem závadnosti dětské výživy značky HiPP monitoruje i ministerstvo zdravotnictví, které je v úzkém kontaktu s hygienickou službou i Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.
Na svých stránkách vydalo také varování pro rodiče, aby neprodleně zkontrolovali zásoby dětské výživy HiPP, a uvedlo, jak být preventivně při nákupu výživy obezřetný:
Jak podle MZ poznat podezřelý výrobek
na dně sklenice je bílá nálepka s červeným kruhem
víčko je poškozené nebo otevřené
chybí „cvaknutí“ víčka při otevření sklenice
objeví se neobvyklý nebo zkažený zápach
Dále proto ministerstvo radí
výživu neotvírejte
v žádném případě ji nekonzumujte ani nenabízejte dítěti
výrobek odložte stranou od veškerých potravin, případně použijte rukavice
poté si důkladně umyjte ruce mýdlem (min. 30 sekund), ještě před kontaktem s další osobou, zejména dětmi
v případě podezření kontaktujte místně příslušnou hygienickou stanici
Případem se také zabývají jihomoravští kriminalisté a krajské státní zastupitelství, které si vyhradilo právo na poskytování informací. „Rádi bychom však uklidnili veřejnost, protože míru ohrožení nepovažujeme za vysokou,“ uvedla česká policie. Vše vyšetřuje taktéž rakouská policie. Podle vyjádření prodejce maloobchodní partneři v Česku už preventivně odstranili všechny sklenice dětské výživy HiPP z prodeje.
