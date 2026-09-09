Pozor na nejsložitější volby. Jedna chyba v křížkování a hlasy přijdou vniveč

Systém komunálních voleb je v Česku ten nejsložitější. Ve velkých městech je specifické, že se kromě zastupitelstva celého města volí také zastupitelstva jednotlivých městských částí nebo městských obvodů. Lidé si musí dát pozor, jak správně dát své hlasy. Jedna chyba může znamenat zneplatnění celého lístku.
I v komunálních volbách mohou lidé dávat preferenční hlasy, tzv. křížky. Existují hned tři způsoby, jak mohou lidé rozdělit své hlasy.
Volič označí jednu volební stranu
V tomto případě volič označí křížkem celou stranu. Tím hlasuje pro kandidáty zvolené strany v pořadí, ve kterém jsou uvedení na hlasovacím lístku.
Volič si vybere konkrétní kandidáty
Pokud se volič rozhodne pro tuto možnost, může označit jen tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva v dané obci, případně městské části či obvodu. Možná je i kombinace kandidátů z různých stran.
Volič může dát hlas i méně kandidátům, než je volených členů zastupitelstva. V takovém případě zbylé hlasy propadnou.
Kombinace obou variant
Volič se může také rozhodnout, že zkombinuje obě předchozí varianty a zakřížkuje jednu volební stranu a další křížky dá kandidátům dalších stran.
Zakřížkovaní kandidáti získají hlasy přednostně, zbývající hlasy podle počtu volených členů zastupitelstva se pak přiřadí straně označené křížkem. Hlasy se rozdělí jejím kandidátům podle pořadí na volebním lístku.
Kdy je lístek neplatný?
Hlasovací lístek je neplatný, pokud volič neoznačí žádného kandidáta ani stranu. Lístek také musí být vložen v šedé úřední obálce, kterou dostane volič od volební komise ve volební místnosti. Pokud v obálce není, nebude uznán za platný.
Lístek také neplatí, pokud je přetržený, nebo pokud je v jedné obálce více lístků.
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