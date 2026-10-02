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Domácí

Pozitivní hodnocení Václava Havla v české veřejnosti dál převažuje, ukazuje průzkum

ČTK
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Vnímání bývalého českého prezidenta Václava Havla českou veřejností se v čase mírně zlepšuje. Pozitivně ho nyní hodnotí 76 procent obyvatel země, v roce 2002 to bylo 71 procent. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Hodnocení Havla ale rozděluje společnost. Kladně ho vnímají hlavně mladší lidé a příznivci nynějších opozičních stran.

Václav Havel
Václav HavelFoto: Miloš Fikejz/Knihovna Václava Havla
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Havel byl český dramatik a disident, kritik komunistického režimu v Československu před rokem 1989. Kvůli svým názorům byl za totality několik let ve vězení. Po sametové revoluci se stal československým prezidentem a následně prvním prezidentem samostatné České republiky. Zemřel v roce 2011 ve věku 75 let.

Ačkoli v české společnosti převažuje celkově pozitivní hodnocení Havla, některé skupiny lidí se k bývalému prezidentovi vyjadřují kriticky. Například mezi lidmi ve věku 18 až 29 let nyní ohodnotilo Havla kladně 88 procent dotázaných, kdežto ve věkové skupině nad 60 let byl podíl pozitivních hodnocení 60 procent.

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Kritici mezi staršími lidmi podle autorů průzkumu Havla často označují jako viníka většiny dnešních problémů země.

Značné rozdíly v názorech panují i mezi příznivci různých politických stran. Z voličů nynějších stran sněmovní opozice, tedy ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09, ohodnotilo Havla pozitivně 95 procent lidí. Mezi voliči vládní koalice - ANO, SPD a Motoristů - ho kladně vnímá 62 procent lidí.

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Havla lidé nejčastěji vnímají jako světově významnou osobnost boje za lidská práva. Dotázaní, kteří ho ohodnotili pozitivně, si podle průzkumu váží nejvíce jeho úspěchů v zahraniční politice a odvahy a postojů za komunistické totality.

Naopak kritici Havlovi nejčastěji vyčítají, že podle nich zavinil špatný vývoj v zemi po roce 1989 nebo že byl „slepě oddaný“ Západu, USA a Severoatlantické alianci (NATO).

Průzkum agentura STEM prováděla 14. až 20. září. Zúčastnilo se ho 1315 obyvatel České republiky.

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