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Šok v ODS. Tohle se ještě nestalo: známý člen podpořil ve volbách kandidátku ANO

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
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Vedení ODS už několik měsíců jede kampaň s varováním, že je nutné zabránit tomu, aby premiér Andrej Babiš s hnutím ANO nezískal postupně většinu v Senátu. Jenže dosavadní senátor za ODS Lumír Aschenbrenner, který prohrou v 1. kole senátních voleb neobhájil své křeslo, podpořil kandidátku ANO do Senátu Lucii Kantorovou. A navíc ji podpořil v souboji s kandidátem STAN Karlem Řehkou.

Billboard, ze kterého je zřejmé, že končící senátor ODS Lumír Aschenbrenner podpořil před 2. kolem voleb kandidátku ANO Lucií Kantorovou.
Billboard, ze kterého je zřejmé, že končící senátor ODS Lumír Aschenbrenner podpořil před 2. kolem voleb kandidátku ANO Lucií Kantorovou. Foto: Archív Aktuálně.cz – Radek Bartoníček
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Od začátku volebního souboje bylo zřejmé, že se dlouholetý senátor ODS Lumír Aschenbrenner těžko smiřoval s tím, že do klání v jeho plzeňském obvodu vstoupil z podobného politického tábora za STAN bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Původně to totiž vypadalo, že opoziční tábor tu bude zastupovat jen Aschenbrenner, který měl šanci volby vyhrát. A dvanáct let v Senátu si tak prodloužit na osmnáct.

Ovšem voliči minulý pátek a sobotu rozhodli jinak. Do 2. kola poslali Řehku s 32,86 procenta hlasů a kandidátku ANO Lucii Kantorovu s 27,26 procenta hlasů.

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Aschenbrenner skončil až třetí s 20,10 procenta. Vedení ODS očekávalo, že podpoří před rozhodujícím soubojem Řehku. V žádném z obvodů se totiž nestalo, že by kandidát opozičních stran v Poslanecké sněmovně dal najevo, že stojí za kandidátem ANO – až na Aschenbrennera.

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„Dostávám dotazy, koho podpořím v 2. kole. Nebudu nikomu dávat žádná doporučení. Občané si určitě svoji volbu dobře promysleli a promyslí,“ oznámil nejdřív v neděli.

Jenže v úterý se objevil billboard, ze kterého je zřejmé, že podpořil Kantorovou. „Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!“ stojí na billboardu, kde je končící senátor ODS vyfocený společně s Kantorovou.

ODS musí vysvětlovat

Pro vedení ODS je to další nepříjemná věc poté, co se straně příliš nedařilo v komunálních a senátních volbách. Místo aby ladila strategii pro 2. kolo senátních voleb a ukázala, že stojí v jednotě proti ANO, musí mnohým naštvaným členům a příznivcům vysvětlovat, co její letitý senátor provádí.

„Lumír Aschenbrenner dnes ve videu řekl, že ve druhém kole nikomu nedá doporučení. O to víc mě překvapil billboard, na kterém je vyfocený s paní Kantorovou. S podobou tohoto billboardu zásadně nesouhlasím a pokládám ho za nepřijatelný,“ ozval se předseda Martin Kupka.

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Ještě naštvaněji reagoval bývalý předseda ODS a expremiér Petr Fiala. „Viděl jsem billboard, na němž senátor za ODS Lumír Aschenbrenner podporuje kandidátku za hnutí ANO v druhém kole senátních voleb v Plzni. Absolutně to nechápu. Je to pro mě nepřijatelné. Věřím, že se tím bude zabývat vedení ODS,“ napsal Fiala. Ten už ve vedení strany není, ale jako poslanec je stále ve vysoké politice.

Naštval ho výsledek voleb

Aschenbrenner své chování vysvětluje tím, že ho naštval výsledek povolební vyjednávání v Plzni, kde STAN, za který kandiduje Řehka, uzavřel koaliční smlouvu s ANO. A podobně se mu nelíbí výsledek vyjednávání v Městském obvodu Plzeň 2-Slovany, kde byl Aschenbrenner starostou 28 let do letošních voleb.

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„Proto bych dal osobně přednost tomu, kdo v Plzni žije,“ avizuje tento politik, který v kampani často zdůrazňoval, že na rozdíl od Řehky je Plzeňák.

Teď mu ale mnozí voliči a příznivci ODS a dalších opozičních stran v komentářích vyčítají, že je nesmysl, aby ohledně Senátu upřednostňoval místo bydliště před tím, že by Babiš mohl získat v tomto obvodu novou senátorku.

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Aschenbrenner ale na svém doporučení trvá a opakuje, že prý jeho postoj neznamená příklon k ANO. „V žádném případě se o toto v mém případě nejedná,“ tvrdí. Argumentuje tím, že vždy proti ANO vystupoval.

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