Požár v Křečovicích zkontroluje termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace

Místo rozsáhlého úterního požáru v Křečovicích na Benešovsku zkontroluje ve středu ráno termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace. V noci hlídali požářiště hasiči, skrytá ohniska se neobjevila, řekla ČTK ve středu ráno mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Při požáru hasiči původně vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Později ho snižovali. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely dvě a jeden zahradní domek. Celkově oheň zasáhl plochu téměř pět hektarů, informoval ve středu v tiskové zprávě mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička. Příčinu požáru a výši škody zatím hasiči neuvedli.
Požár vznikl před 16:00 v Poličanech, což je část obce Křečovice. „Požár se z lesního porostu následně rozšířil na chatky a poté také na přilehlé pole,“ uvedl Pěnička. Kvůli rozsahu a nutnosti posílení zasahujících jednotek velitel zásahu následně rozhodl o vyhlášení zvláštního, nejvyššího stupně požárního poplachu.
Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal i policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát.
Zásahem se podle mluvčího hasičů podařilo uchránit 12 chat a 13 stavení, dva bagry, dále také klášter a fotovoltaickou elektrárnu.
Během večera velitel postupně poplachový stupeň snížil na první a většina hasičů se mohla vrátit na základnu. Několik jednotek zůstalo na místě do rána kvůli dohašování a dohlídce.
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