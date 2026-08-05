Přeskočit na obsah
Benative
5. 8. Kristián
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Požár v Křečovicích zkontroluje termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace

ČTK

Místo rozsáhlého úterního požáru v Křečovicích na Benešovsku zkontroluje ve středu ráno termokamera, poté by mohla být vyhlášena likvidace. V noci hlídali požářiště hasiči, skrytá ohniska se neobjevila, řekla ČTK ve středu ráno mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Hasiči, nehoda, ilustrační foto
Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal i policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát. (Ilustrační foto)Foto: Jan Bělovský/Economia
Reklama

Při požáru hasiči původně vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Později ho snižovali. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely dvě a jeden zahradní domek. Celkově oheň zasáhl plochu téměř pět hektarů, informoval ve středu v tiskové zprávě mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička. Příčinu požáru a výši škody zatím hasiči neuvedli.

Požár vznikl před 16:00 v Poličanech, což je část obce Křečovice. „Požár se z lesního porostu následně rozšířil na chatky a poté také na přilehlé pole,“ uvedl Pěnička. Kvůli rozsahu a nutnosti posílení zasahujících jednotek velitel zásahu následně rozhodl o vyhlášení zvláštního, nejvyššího stupně požárního poplachu.

Související

Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal i policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát.

Zásahem se podle mluvčího hasičů podařilo uchránit 12 chat a 13 stavení, dva bagry, dále také klášter a fotovoltaickou elektrárnu.

Reklama
Reklama

Během večera velitel postupně poplachový stupeň snížil na první a většina hasičů se mohla vrátit na základnu. Několik jednotek zůstalo na místě do rána kvůli dohašování a dohlídce.

Mohlo by vás také zajímat: Vyděšení koně prchají ulicemi francouzského Biscarrosse před rychle se šířícím lesním požárem

Vyděšení koně prchají ulicemi francouzského Biscarrosse před rychle se šířícím lesním požárem | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Petr Pavel je známý svou zálibou v motorkách a právě na nich tráví část svých dovolených. Co ale ostatní čeští a českoslovenští prezidenti? Poznáte jejich dovolenkové záliby a kuriózní historky?
Prezident Petr Pavel je známý svou zálibou v motorkách a právě na nich tráví část svých dovolených. Co ale ostatní čeští a českoslovenští prezidenti? Poznáte jejich dovolenkové záliby a kuriózní historky?
Prezident Petr Pavel je známý svou zálibou v motorkách a právě na nich tráví část svých dovolených. Co ale ostatní čeští a českoslovenští prezidenti? Poznáte jejich dovolenkové záliby a kuriózní historky?

KVÍZ: Kdo mastil mariáš, kdo sedlal motorku a kdo nafukovací člun. Poznáte prezidenty podle dovolené?

Na začátku srpna vyrazil prezident Petr Pavel stejně jako loni na letní dovolenou na svou chalupu. Není první. Čeští a českoslovenští prezidenti vždycky odpočívali po svém. Někteří nedali dopustit na sport, jiní na dopravní prostředky, hory nebo rybaření. A častokrát stihli zažít věci, které by těžko vymýšlel i scénarista. Poznáte, komu tyto historky patří?

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš

Půda pro Babiše. Farmáři chystají kvůli novému zákonu protesty i ústavní stížnost

Revoluční změně ve způsobu prodeje zemědělské půdy v Česku chceme zabránit za každou cenu, tvrdí malí farmáři. „Je to celé vymyšlené jen pro velké agropodniky, které žijí na pronajaté půdě,“ říká šéf asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek o chystané vládní novele. „Jsme kategoricky proti,“ říká s tím, že ve hře jsou i demonstrace.

IRAN-MISSILES
IRAN-MISSILES
IRAN-MISSILES

Írán poodkryl plány na úder proti Ukrajině. Na mušce měl tři cíle

Teherán připravoval odvetný útok proti Ukrajině poté, co ukrajinské síly minulý týden zasáhly íránskou loď v Kaspickém moři. Tvrdí to vojenský poradce nejvyššího vůdce Mohsen Rezáí. Podle něj měl Teherán v plánu zasáhnout tři cíle, od úderu ale nakonec ustoupil po údajné omluvě Kyjeva.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama