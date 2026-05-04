Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojí vrtulníky

ČTK

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 08:00 znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. V pondělí to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.

Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky. (Požár v Českém Švýcarsku 2026)Foto: Hasičský záchranný sbor
Desítky hasičů se po noční směně vystřídají v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky, podle Kalvody by jich v pondělí mělo být šest z Česka a dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambi vaky ze Slovenska. Na místě bude stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.

Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.

V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.

Pondělí je poslední den pro podání daňového přiznání v elektronické podobě

Nejpozději v pondělí musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli, v případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen.

Pohled na ukrajinskou jadernou elektrárnu v Záporoží v r. 2015

ŽIVĚ Rusko zaútočilo na výzkumnou laboratoř jaderné elektrárny v Záporoží

Ruskem obsazená ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna dnes informovala, že její externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku. Zmíněná laboratoř není přímo v hlavní části areálu elektrárny, nachází se ale v jejím okolí. Podle expertů nicméně jakékoli útoky v blízkosti jaderných zařízení představují bezpečnostní hrozbu.

