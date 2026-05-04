Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje, do zásahu se znovu zapojí vrtulníky

Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 08:00 znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. V pondělí to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
Desítky hasičů se po noční směně vystřídají v zásahu. Ze vzduchu v intenzivním hašení budou opět pomáhat vrtulníky, podle Kalvody by jich v pondělí mělo být šest z Česka a dva vrtulníky Black Hawk vybavené velkokapacitními bambi vaky ze Slovenska. Na místě bude stejně jako v neděli kolem 400 hasičů.
Zásah v těžko přístupném terénu o víkendu komplikovalo teplo, sucho a vítr. Uzavřené jsou silnice v okolí požáru. Policisté žádají veřejnost, aby dbala pokynů zasahujících složek a nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požárem platí bezletová zóna. Uzavřené jsou i některé turistické stezky.
V létě 2022 zasahovali hasiči v národním parku u dosud největšího požáru v historii. Oheň se rozšířil na plochu přesahující 1000 hektarů. S plameny bojovalo na 6000 hasičů s 400 kusy techniky 21 dní. Obyvatelé některých obcí se museli evakuovat.
Pondělí je poslední den pro podání daňového přiznání v elektronické podobě
Nejpozději v pondělí musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli, v případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen.
Razantní změna po horkém a suchém počasí. Předpověď hlásí, kdy naprší nejvíc
Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval na síti X a na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
Nečas třikrát asistoval u nevídané přestřelky Colorada, Dobeš poslal Montreal dál
Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.
ŽIVĚ Americké síly začnou doprovázet lodě plující Hormuzem, oznámil Trump. Írán před tím varuje
Spojené státy v pondělí začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádaly země celého světa. Írán by to považoval za porušení příměří.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na výzkumnou laboratoř jaderné elektrárny v Záporoží
Ruskem obsazená ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna dnes informovala, že její externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku. Zmíněná laboratoř není přímo v hlavní části areálu elektrárny, nachází se ale v jejím okolí. Podle expertů nicméně jakékoli útoky v blízkosti jaderných zařízení představují bezpečnostní hrozbu.