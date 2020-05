Požár pražské rozhledny Doubravka způsobil škodu 800 tisíc, policie případ odložila

Česká národní banka v nové prognóze očekává letos pokles ekonomiky o osm procent. Příští rok by pak ekonomika měla stoupnout o čtyři procenta. I přes obnovení růstu se ale ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru. Na tiskové konferenci po čtvrtečním jednání bankovní rady to uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Rada snížila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 procenta. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů rady ČNB, dva členové hlasovali pro snížení základní úrokové sazby o 0,5 procentního bodu.

Podle Rusnoka je s novou prognózou konzistentní další pokles domácích tržních úrokových sazeb ve druhém čtvrtletí 2020 následovaný jejich přibližnou stabilitou. "Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy v současné mimořádné situaci jako bezprecedentně vysoká a vyžadující ještě výraznější uvolnění měnových podmínek oproti základnímu scénáři prognózy," uvedl Rusnok.

Banka zároveň oznámila, že v současnosti nevidí potřebu bezprostředního zásahu na finančních trzích v podobě dodávání likvidity, tedy peněz, finančním institucím. "V návaznosti na novelu zákona o ČNB přesto z preventivních důvodů připravuje nástroj na dodávání likvidity některým nebankovním subjektům," uvedla banka.