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Domácí

Požár budovy ve Zlíně likvidují hasiči už týden, kriminalisté vyslýchají svědky

ČTK

Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí hasiči předjímat.

požářiště, výšková budova č.34, Baťův areál
Hasiči kvůli riziku bouřek monitorují intenzitu větru u hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu, 14. července 2026, Zlín.Foto: ČTK – Glück Dalibor
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Kriminalisté v souvislosti se zjišťováním příčin požáru vyslýchají svědky. ČTK to ve čtvrtek řekly mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková a policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími nadále likviduje šest jednotek hasičů. Čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají sutiny. S pomocí dronu s termokamerou monitorují hasiči situaci na požářišti. V některých místech pod sutinami zůstává podle Javoříkové vysoká teplota. „Bude se pokračovat dál tak jako v předchozích dnech,“ uvedla k zásahu mluvčí hasičů. Stále podle ní platí, že se požár obešel bez zranění. Už dříve uvedla, že zjišťování příčin požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími může trvat měsíce.

Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. „Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči budou vyhodnocovat záběry z dronu,“ řekla Kozumplíková. Odhadovat škody, které požár způsobil, je podle ní předčasné.

Kouř už z požářiště většinou nestoupá, pakliže by se objevil, lidé v okolí by na doporučení hasičů neměli větrat. Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.

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Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.

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Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

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