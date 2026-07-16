Požár budovy ve Zlíně likvidují hasiči už týden, kriminalisté vyslýchají svědky

Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí hasiči předjímat.
Kriminalisté v souvislosti se zjišťováním příčin požáru vyslýchají svědky. ČTK to ve čtvrtek řekly mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková a policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Požár budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími nadále likviduje šest jednotek hasičů. Čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají sutiny. S pomocí dronu s termokamerou monitorují hasiči situaci na požářišti. V některých místech pod sutinami zůstává podle Javoříkové vysoká teplota. „Bude se pokračovat dál tak jako v předchozích dnech,“ uvedla k zásahu mluvčí hasičů. Stále podle ní platí, že se požár obešel bez zranění. Už dříve uvedla, že zjišťování příčin požáru budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími může trvat měsíce.
Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. „Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči budou vyhodnocovat záběry z dronu,“ řekla Kozumplíková. Odhadovat škody, které požár způsobil, je podle ní předčasné.
Kouř už z požářiště většinou nestoupá, pakliže by se objevil, lidé v okolí by na doporučení hasičů neměli větrat. Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.
Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 000 párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9000 zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
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