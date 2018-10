Ve Zlíně se po volbách přou kvůli Valentovi. Ten chce naložit s majetkem jako Babiš

před 15 minutami

Podnikatel a senátor Ivo Valenta je příčinou vážného sporu ohledně budoucího vedení Zlína. Ředitel místního divadla Petr Michálek, který byl zvolený do zastupitelstva za STAN, odmítá podpořit koalici s hnutím ANO a sdružením, za nímž stojí právě Valenta. Bez hlasu Michálka nemá koalice většinu. Valenta, jemuž Michálek vyčítá mimo jiné hazardní byznys, nyní oznámil, že veškerý svůj majetek převede do svěřenského fondu - podobně jako to udělal premiér Andrej Babiš s Agrofertem.

Zlín - Máme dostatek hlasů pro vedení města, tvrdili ve čtvrtek před polednem zástupci hnutí ANO ve Zlíně, kteří velmi těsně vyhráli volby před Starosty a nezávislými. "Už nyní máme k dispozici potřebnou většinu v zastupitelstvu města," oznamoval Jiří Korec z hnutí ANO, který jako dvojka kandidátky získal nejvíce hlasů voličů. Stačilo však několik málo hodin a ukázalo se, že hlasy potřebné k vytvoření nové koalice ve Zlíně neměl nikdo ani v pátek odpoledne. Plánovanému spojenectví hnutí ANO, STAN a koalice Soukromníci, Svobodní a nezávislí (Rozhýbejme Zlín) chybí k většině jeden hlas, s kterým původně počítalo. Zastupitel za STAN Petr Michálek, který vede Městské divadlo ve Zlíně, trvá na tom, že pro takovou koalici ruku nezvedne. Chce chránit Zlín před muslimy a válkou, k místu na kandidátce mu pomohl Valenta číst článek "Nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy," uvedl v prohlášení Michálek. Poukázal také na to, že Soukromníci ve Zlíně se v rámci kampaně chlubili podporou Martina Konvičky či Ladislava Jakla, nelíbí se mu ani to, že tato strana v Brně kandidovala s hnutím Slušní lidé, jehož někteří členové mají blízko k extremistickým skupinám. Michálek tvrdí, že se snažil přesvědčit další zástupce STAN (v zastupitelstvu jich je devět), že takové plánované spojenectví zásadním způsobem STAN poškodí. "Neuspěl jsem. Spolupráci s tímto sdružením ale považuji za nepřijatelnou. Jsem hluboce přesvědčen, že mne osobně voliči nevolili proto, abych v tomto smyslu popřel sám sebe," trvá na svém Michálek. Valenty se zastal lídr kandidátky Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček. Tvrdí, že Michálek požadoval po Valentově nadaci opakovaně prostředky pro Městské divadlo ve Zlíně a povolební jednání popisuje jinak, než se prý ve skutečnosti odehrála. "Michálek nyní nedělá nic jiného, než že se lživými informacemi snaží uškodit straně, za kterou kandidoval, a zradit tak důvěru voličů v toto uskupení a poškodit své kolegy," stojí v prohlášení, pod kterým je podepsaný Mitáček. Koalice bude, i bez Michálka Trojice hnutí ANO, STAN a koalice Rozhýbejme Zlín se naděje na složení koalice nevzdává. Primátor Zlína Miroslav Adámek, který byl lídrem kandidátky STAN, prohlašuje, že jen musí vyřešit problém s chybějícím hlasem. Podle Adámka jemu ani nikomu dalšímu nejde o osobní prospěch, ale drží se vůle voličů. "Je tedy naší povinností pokračovat dál - nebo se o to alespoň pokusit. Je to i povinností mou, ani já z boje neutíkám. V nejbližších dnech proto problém s chybějícím hlasem vyřešíme," slibuje. Adámek zároveň brání Valentu, hazard je podle něj podnikání jako každé jiné, peníze, které dostal jako trest za korupci, zaplatil, a pokud jde o média, tak prý i jiná média jsou poplatná svým vlastníkům - miliardářům. Hlavně ale podle primátora nechce jít s ANO a STAN nikdo jiný než vzpomínané sdružení. "Ostatní - méně úspěšné - strany od počátku jednání projevují větší či menší snahu nás, Starosty a nezávislé, z vedení města vyšachovat," podotkl. Valentovy svěřenské fondy Petr Michálek není jediný, kdo Valentovi vyčítá jeho hazardní byznys. Už brzy by však mohl mít Valenta pro kritiky stejnou odpověď jako premiér Andrej Babiš, když ho konfrontují nejen s jeho mediálními investicemi. I on chce vložit majetek do svěřenských fondů. Webu iRozhlas.cz řekl, že už delší dobu řeší, jak se svým majetkem naložit. "Když má člověk rozsáhlý majetek na různých místech a v různém seskupení, tak v mých letech musí uvažovat, že bude nějaké dědictví. Hlavní důvod je udělat ústavu v tom, jak bude firma za deset, za dvacet, za třicet let," řekl rozhlasu. "Budu vkládat své podnikání do svěřenských fondů," doplnil s tím, že se k tomu chystá už rok. "Hlavně aby firma běžela dál. Dneska ještě nejsem rozhodnutý, jestli v politice půjdu, nebo nepůjdu dál. Politika je až druhořadá." Po dohodě s bratrem tak ustanoví rodinnou radu, která bude na firmu dohlížet, detaily ale už nechtěl Valenta komentovat. V letošním březnovém rozhovoru pro Hospodářské noviny tvrdil, že se chystá časem prodat i média, která vlastní či spoluvlastní. "Pokud budou Parlamentní listy ekonomicky fungovat, budou dělat výsledky, tak budu spokojený. Pro mě je opravdu hlavní ekonomika. To znamená, že za dva tři roky se budu dívat kolem sebe a budu je chtít prodat," sdělil HN a hájil jejich podobu. "Parlamentky jsou geniální periodikum, protože jejich zakladatelé objevili díru na trhu a udělali něco ve smyslu Facebooku," řekl. Pomluvy ve Valentově listu? Padlo trestní oznámení Ačkoli tvrdí, že neví, zda bude chtít v politice zůstat, momentálně se jí věnuje stále více. Kromě senátorství hodně usiloval o to, aby se dostal do zastupitelstva Zlína, což se mu nyní podařilo. Kromě zmiňované kandidátky ve Zlíně podporuje podobná uskupení ještě v Uherském Hradišti a na dalších místech Zlínského kraje. Lukáš Libor Foto: lukaslibor.cz Dalším želízkem v ohni je pro něj jeho velmi blízký spolupracovník Libor Lukáš, který postoupil do 2. kola senátních voleb. V pátek a v sobotu voliči rozhodnou, jestli se senátorem stane on, nebo jeho soupeř, nynější senátor a končící starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar z KDU-ČSL. V tomto senátním souboji přišly Lukášovi vhod právě již zmíněné Parlamentní listy Proti Kunčarovi v nich vyšel ve středu dehonestující článek s názvem "Mega průser, kriminál! Senátor KDU-ČSL dostával ze zahraničí desítky tisíc eur. Peníze pro město šly i na jeho rodiče. Na smlouvách jsou falešné podpisy". Kunčar označil celý článek za naprostou lež a na Parlamentní listy podal trestní oznámení.