Povodí Vltavy vzalo zpět návrh vyhlášky k ochraně nádrže Švihov

před 15 minutami

Státní podnik Povodí Vltavy stáhl svůj návrh nové vyhlášky, která upravovala rozšíření ochranného pásma vodní nádrže Švihov na řece Želivce. Povodí chce nejprve vyřešit oprávněné náhrady a kompenzace a poté podá návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně znovu. Navržená omezení se týkala stovek vlastníků zemědělské i lesní půdy, hospodářů i obcí.

Praha - Státní podnik Povodí Vltavy vzal zpět návrh nové vyhlášky upravující rozšíření ochranného pásma vodní nádrže Švihov na Želivce. Navržená omezení se týkala stovek vlastníků zemědělské i lesní půdy, hospodářů i obcí zejména na Pelhřimovsku. Povodí chce vyřešit oprávněné náhrady a kompenzace, poté podá návrh na změnu stávajícího pásma hygienické ochrany III. stupně znovu. V pondělí to sdělil mluvčí podniku Hugo Roldán.

"Cílem je, aby vlastníkům a uživatelům nemovitostí v nich nebyla znemožněna podnikatelská činnost a omezení užívání jejich nemovitostí neměla negativní sociálně-ekonomické dopady v regionu, zejména na území Kraje Vysočina," uvedl generální ředitel podniku Petr Kubala.

Návrh rozšíření pásma předložilo Povodí Vltavy Krajskému úřadu Středočeského kraje kvůli nárůstu koncentrací pesticidů a jejich metabolitů pocházejících ze zemědělské činnosti, v podzemní a v povrchové vodě. Podle mluvčího je nezbytné zavést taková opatření, která zamezí přísun dalších látek tohoto druhu do vodárenské nádrže. Ta zásobuje více než 1,3 milionu obyvatel pitnou vodou.

Kraj Vysočina vznesl ale proti původnímu návrhu námitky. Podle krajského radního Martina Hyského (ČSSD) by přijetí vyhlášky ohrozilo tradiční pěstování kvalitních brambor, zredukoval by se volně chovaný skot, zásadní změny by nastaly také v zimní údržbě silnic. "Znamenalo by to i omezení rekreace a také vyloučení jedné varianty vedení vysokorychlostní tratě přes Kraj Vysočina," řekl v polovině března Hyský.

Podle Povodí Vltavy se diskuse k návrhu na změnu dostala postupně mimo rámec probíhajícího řízení i mimo rámec odborného projednávání. "Tím se ztratila možnost věcné debaty nad odbornou problematikou ochrany vodního zdroje ve vztahu k omezování užívání nemovitostí, zejména zemědělského obhospodařování pozemků," poznamenal mluvčí. O ukončení řízení o vydání opatření obecné povahy v této věci požádal podnik Krajský úřad Středočeského kraje v pátek 21. dubna.

Vodárenská nádrž Švihov na Želivce zásobuje pitnou vodou Prahu, středočeskou oblast, část Kraje Vysočina a části jihočeské a východočeské oblasti země. Pro ochranu kvality vody jsou tam vyhlášena ochranná pásma a pásma hygienické ochrany.

